Солигорский «Шахтер» в седьмой раз подряд стал чемпионом Беларуси по волейболу

В нынешнем сезоне Высшей лиги подопечные Виктора Бекши стали победителями регулярного чемпионата, одержав 17 побед в 18 матчах, а в полуфинале плей-офф «горняки» расправились с витебским «Марко-ВГТУ» (3:0). Соперником «Шахтера» по решающей серии стал столичный «Строитель», который в этом сезоне представлял Беларусь в российской Суперлиге. Команды из Солигорска и Минска встречались в финалах Высшей лиги с 2017 по 2022 год, и всякий раз победителями из этой пары выходили «горняки».
Очередное противостояние за золото исключением не стало. Два стартовых матча серии до трех побед прошли в столице 28 апреля и 1 мая, в обеих играх волейболисты «Шахтера» добились убедительных викторий со счетом 3:0. Третий и, как оказалось, последний поединок между командами был сыгран сегодня в Солигорске, где хозяева снова не дали усомниться в своем преимуществе (25:20, 25:20, 25:15).
Таким образом, «Шахтер» стал семикратным чемпионом Беларуси и сравнялся по количеству национальных титулов со «Строителем», который выигрывал золотые медали Высшей лиги с 2010 по 2016 год. В серии за бронзовые награды нынешнего сезона встречаются «Марко-ВГТУ» и гомельская «Энергия», после двух матчей в этой паре счет равный.
11 мая третий поединок финала чемпионата страны по волейболу среди женщин проведут «Минчанка» и «Прибужье» из Бреста. На данный момент столичные девушки ведут в решающей дуэли со счетом 2:0 и в случае победы в четверг выиграют восьмой внутренний титул кряду. Матч пройдет во дворце спорта «Уручье» и стартует в 19.30.