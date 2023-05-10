Текущие события
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Спартак
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Енисей
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
СКА-Хабаровск
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Флорида
ОТ
23
Футбол. Зарубежный
14:30
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Жирона
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Аталанта
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Краснодар
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Фулхэм
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:15
Осасуна
Альмерия
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Родина
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Ницца
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
Акрон
Футбол. Зарубежный
12.05
Ланс
Реймс
21
Футбол. Зарубежный
12.05
Мальорка
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
12.05
Лацио
Лечче
22
Футбол. Зарубежный
12.05
Кельн
Герта
52
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Торпедо
Футбол. Зарубежный
19:00
Специя
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Атлетик
Все события
10 мая, источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» в седьмой раз подряд стал чемпионом Беларуси по волейболу

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» выиграли золотые медали чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд сезона-2022/23, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

В нынешнем сезоне Высшей лиги подопечные Виктора Бекши стали победителями регулярного чемпионата, одержав 17 побед в 18 матчах, а в полуфинале плей-офф «горняки» расправились с витебским «Марко-ВГТУ» (3:0). Соперником «Шахтера» по решающей серии стал столичный «Строитель», который в этом сезоне представлял Беларусь в российской Суперлиге. Команды из Солигорска и Минска встречались в финалах Высшей лиги с 2017 по 2022 год, и всякий раз победителями из этой пары выходили «горняки».

Очередное противостояние за золото исключением не стало. Два стартовых матча серии до трех побед прошли в столице 28 апреля и 1 мая, в обеих играх волейболисты «Шахтера» добились убедительных викторий со счетом 3:0. Третий и, как оказалось, последний поединок между командами был сыгран сегодня в Солигорске, где хозяева снова не дали усомниться в своем преимуществе (25:20, 25:20, 25:15).

Таким образом, «Шахтер» стал семикратным чемпионом Беларуси и сравнялся по количеству национальных титулов со «Строителем», который выигрывал золотые медали Высшей лиги с 2010 по 2016 год. В серии за бронзовые награды нынешнего сезона встречаются «Марко-ВГТУ» и гомельская «Энергия», после двух матчей в этой паре счет равный.

11 мая третий поединок финала чемпионата страны по волейболу среди женщин проведут «Минчанка» и «Прибужье» из Бреста. На данный момент столичные девушки ведут в решающей дуэли со счетом 2:0 и в случае победы в четверг выиграют восьмой внутренний титул кряду. Матч пройдет во дворце спорта «Уручье» и стартует в 19.30.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Посадка огурцов. Когда высаживать рассаду огурцов в 2023 году?<br />
Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь