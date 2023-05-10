Солигорский «Шахтер» в седьмой раз подряд стал чемпионом Беларуси по волейболу

В нынешнем сезоне Высшей лиги подопечные Виктора Бекши стали победителями регулярного чемпионата, одержав 17 побед в 18 матчах, а в полуфинале плей-офф «горняки» расправились с витебским «Марко-ВГТУ» (3:0). Соперником «Шахтера» по решающей серии стал столичный «Строитель», который в этом сезоне представлял Беларусь в российской Суперлиге. Команды из Солигорска и Минска встречались в финалах Высшей лиги с 2017 по 2022 год, и всякий раз победителями из этой пары выходили «горняки».

Очередное противостояние за золото исключением не стало. Два стартовых матча серии до трех побед прошли в столице 28 апреля и 1 мая, в обеих играх волейболисты «Шахтера» добились убедительных викторий со счетом 3:0. Третий и, как оказалось, последний поединок между командами был сыгран сегодня в Солигорске, где хозяева снова не дали усомниться в своем преимуществе (25:20, 25:20, 25:15).

Таким образом, «Шахтер» стал семикратным чемпионом Беларуси и сравнялся по количеству национальных титулов со «Строителем», который выигрывал золотые медали Высшей лиги с 2010 по 2016 год. В серии за бронзовые награды нынешнего сезона встречаются «Марко-ВГТУ» и гомельская «Энергия», после двух матчей в этой паре счет равный.