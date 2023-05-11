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11 мая, источник: Прессбол

«Минчанка» стала десятикратным чемпионом Беларуси, всухую одолев в третьем поединке серии «Прибужье»

«Минчанка» стала чемпионом Беларуси-2022/2023.

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Источник: Прессбол

В третьем матче финальной серии подопечные Сергея одолели «Прибужье» из Бреста со счетом 3:0. Серия также закончилась тремя виктории «Минчанки».

Ранее столичный клуб становился сильнейшим в сезонах 2006/2007, 2009/2010, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 гг.

Прибужье — Минчанка — 0:3 (16:25, 21:25, 18:25)

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