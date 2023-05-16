Польская волейболистка рассказала о травле из-за выступлений в России

«Дошло до того, что я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди толкали меня или плевали в меня. Я была так подавлена, не понимала, что происходит», — заявила польская спортсменка. Она подчеркнула, что из-за этого у нее развились панические атаки, она начала лечиться от депрессии.