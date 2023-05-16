Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Дания
Австрия
21
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Словения
Норвегия
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Франция
Венгрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Швейцария
Казахстан
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Милан
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Сиэтл
21
Все события
16:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Польская волейболистка рассказала о травле из-за выступлений в России

Бывшая волейболистка калининградского «Локомотива» Мальвина Смаржек рассказала о травле из-за выступлений в России. Ее слова приводит Sport.pl.

Наверх
Источник: AFP 2022

«Дошло до того, что я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди толкали меня или плевали в меня. Я была так подавлена, не понимала, что происходит», — заявила польская спортсменка. Она подчеркнула, что из-за этого у нее развились панические атаки, она начала лечиться от депрессии.

Смаржек выступала за «Локомотив» с 2021 по 2022 год. В составе команды она стала чемпионкой России и серебряным призером розыгрыша Кубка страны. На данный момент нападающая играет в бразильском «Озаску».

Польша активно выступает против участия россиян в любых международных соревнованиях. В апреле 2023-го страна сформировала коалицию для недопуска отечественных спортсменов на турниры.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мбаппе заявил о предательстве со стороны ПСЖ
Стали известны шаги «Барселоны» по возвращению Месси
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь