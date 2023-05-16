Волейболисты «Строителя» проиграли первый переходный матч за право остаться в российской Суперлиге

В чемпионате России по волейболу сезона-2022/23 «Строитель» занял последнее 16-е место. Согласно регламенту турнира, худшая команда элиты должна оспорить право участия в следующем розыгрыше Суперлиги с победителем Высшей лиги А, которым в этом году стал волейбольный клуб «Тюмень». Директорат Всероссийской федерации волейбола постановил провести оба переходных матча серии до двух побед в Беларуси.

Стартовый поединок между «Строителем» и «Тюменью» состоялся на площадке «Чижовка-Арены». Первый и второй сеты выиграла гостевая команда (25:20 и 25:22), в третьей партии ощутимо сильнее были уже белорусы (25:16). Самым напряженным выдался четвертый отрезок: соперники дошли до цифр 27:27, но два следующих розыгрыша остались за волейболистами «Тюмени». В итоге 1:3 по сетам, «Строитель» начинает борьбу за сохранение прописки в Суперлиге с поражения.