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16 мая, источник: БЕЛТА

Волейболисты «Строителя» проиграли первый переходный матч за право остаться в российской Суперлиге

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты столичного «Строителя» потерпели поражение в первом переходном матче за право участия в российской Суперлиге в следующем сезоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В чемпионате России по волейболу сезона-2022/23 «Строитель» занял последнее 16-е место. Согласно регламенту турнира, худшая команда элиты должна оспорить право участия в следующем розыгрыше Суперлиги с победителем Высшей лиги А, которым в этом году стал волейбольный клуб «Тюмень». Директорат Всероссийской федерации волейбола постановил провести оба переходных матча серии до двух побед в Беларуси.

Стартовый поединок между «Строителем» и «Тюменью» состоялся на площадке «Чижовка-Арены». Первый и второй сеты выиграла гостевая команда (25:20 и 25:22), в третьей партии ощутимо сильнее были уже белорусы (25:16). Самым напряженным выдался четвертый отрезок: соперники дошли до цифр 27:27, но два следующих розыгрыша остались за волейболистами «Тюмени». В итоге 1:3 по сетам, «Строитель» начинает борьбу за сохранение прописки в Суперлиге с поражения.

Второй матч противостояния пройдет в среду также на «Чижовка-Арене» и стартует в 14.00, права на ошибку наша команда уже не имеет. В случае счета по победам 1:1 и равенстве набранных баллов за результаты игр по окончании завтрашней встречи будет проведен «золотой» сет до 15 очков.

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