«Строитель» проиграл «Тюмени» в матче за выживание, а что дальше и сколько белорусских клубов будет в российской Суперлиге?

Почему вообще возникла теперешняя проблема?

Вторая половина сезона минскому клубу не удалась совершенно. Последнюю победу в открытом чемпионате России «Строитель» одержал еще в конце 2022 года. С тех пор его неудачная серия превысила два десятка матчей. Больше ни одной виктории (всего, таким образом, клуб остался с двумя) в регулярном чемпионате и ни одной — в так называемом утешительном раунде.

Напомним, для команд, занявших по итогам гладкой дистанции места с 13-го по 16-е, был устроен двухкруговой мини-турнир. Сюда вошли «Нова», «Югра» и «Нефтяник» и, собственно, «Строитель». Команда Олега Микановича провел шесть матчей — и в компании себе более-менее равных не взяла верх ни разу. Параллельно «всухую» отдала финальную серию в Беларуси «Шахтеру» из Солигорска (0:3). Но это другая история, о которой мы еще поговорим.

Наконец, 16—17 мая в Минске прошли два поединка против победителя высшей российской лиги «Тюмени». Иначе говоря, лучшей команды тамошнего волейбольного Д2. В обоих, к сожалению, успех праздновали гости. Итак, основные все факты изложены.

Беларусь потеряет место в российской Суперлиге?

Не факт, хотя такое тоже возможно. Изначально регламент к этому и сводился. Иначе говоря, худший из 16 участников розыгрыша клуб проводит два матча с чемпионом высшей лиги России. По итогам этого противостояния, которое удобно назвать стыковыми играми, и определяется, кто становится обладателем места в российской Суперлиге на следующий сезон. То есть либо весь список клубов Д1 остается прежним, либо один представитель его вылетает, а взамен турнир пополняется другим.

Но это модель, которая обязана служить идеальным руководством к действию. Такого же часто не бывает, и тогда приходится вносить корректировки. Какого рода и с чем связанные? Все просто, сейчас поясним. Естественно, в России, хоть и заявляли, что превыше всего спортивный принцип, не слишком охотно относятся к варианту развития событий, при котором потеряют какого-никакого, но иностранного участника. Скажем, тот же баскетбольный «Минск», а ранее «Цмокі», желают видеть в розыгрыше Единой лиги ВТБ при любых обстоятельствах. Хотя наверх рвутся и изъявляют желание пополнить список участников банковского розыгрыша, например, «Руна» и «Уралмаш» (к слову, велика вероятность, что добро им дадут, и просто чемпионат разрастется).

Та же история и со «Строителем». Отрезать белорусскому участнику дорогу в Суперлигу — идея, с какой стороны ни посмотри, сомнительная. К чему приведет сегодняшняя закавыка, сказать сложно, но ясно одно: от изначальных планов придется отступить. И здесь уже касаемся следующего вопроса.

Значит, есть вероятность участия нашей команды в российском Д2?

Нет, это исключено. Пока нет абсолютной уверенности, что белорусское руководство уже четко обозначило этот посыл и довело его до сведения российских коллег, но там ведь сидят не дураки и, скорее всего, понимают: на выступление в высшей волейбольной лиге России друзья-соседи не пойдут. Потому что взвесят все «за», каковых не найдется, и «против». И примут единственное разумное решение, отказавшись от вылета в турнир рангом ниже.

Почему это неприемлемо для «Строителя» и Беларуси? Да потому, что конкуренция в высшей лиге значительно уступает той, которая есть в Суперлиге. Замысел ведь интеграции с россиянами заключается в том, чтобы удерживать на плаву уровень развития вида в стране, который неизбежно проседает в связи с отсутствием возможностей выхода на европейскую арену. Что касается «вышки», то там «Строителю», если вдруг что, предстоит соперничать лишь с парочкой коллективов, чей класс сопоставим. Остальные же минским волейболистам уступают.

Отсюда просится логичный вывод. Зачем платить больше, если перспективы туманны? Зачем лишние траты на изнурительные перелеты и прочее, когда можно не покидать пределы страны с тем же эффектом? Короче говоря, в волейбольной российской вышке белорусов не будет. А вот как тогда обойдутся с «Тюменью»? Стоит теоретически допустить, что в Д1 будет просто 17 представителей.

Место «Строителя» на правах чемпиона страны займет «Шахтер»?

Вероятность существует, но не наверняка. Обратимся здесь к последним высказываниям, прозвучавшим в передаче «Арена» на телеканале «Беларусь 1». «Задача Солигорска — выигрывать. Вообще, мы планируем заявиться в российскую Суперлигу. Если это получится, конечно, будет шагом вперед», — сказал главный тренер «Шахтера» Виктор Бекша после завоевания золотых медалей. Председатель клуба Валерий Старцев заявил следующее: «Мы приняли решение, что в случае победы в чемпионате Беларуси хотели бы представлять страну в российской Суперлиге. Думаю, две команды нам там иметь не позволят. Предлагали нам пополнить Суперлигу и в прошлом году, однако в силу ряда причин от этого отказались».

Итак, что здесь важно? Во-первых, не надо строить воздушные замки: два участника в российской Суперлиге, учитывая невнятный уровень борьбы, который продемонстрировал в сезоне «Строитель», никто Беларуси не разрешит. Кто будет одним, вопрос открыт. Да, в Солигорске вроде бы хотят занять место «Строителя», но от принятого решения и желания есть дистанция до подсчета всех бюджета и комплектования команды с прицелом на участие в более ответственном турнире.

В общем, по спортивному принципу «Шахтер» право завоевал. Или, вернее, даже отстоял. Ведь владел он им и в прошлом году, однако передоверил путевку «Строителю».

«Шахтер» не будет бороться за выживание, как «Строитель»?

В этом нельзя быть уверенным. Финал чемпионата страны, безусловно, показал, что на сегодняшний момент «горняки» сильнее столичного клуба. Кто-то скажет, что даже на голову. Не станем спорить, хотя здесь вопрос дискуссионный — все же завершающий этап сезона стал очень изматывающим для подопечных Микановича, которые разрывались на два фронта, да и просто неимоверно устали. Суть в другом. Болельщики солигорцев рассчитывают, что за их клуб как будто краснеть ни за что не придется в следующем сезоне, если он выйдет на российские просторы.

Здесь спешим не то что разочаровать, а, точнее, призвать не обольщаться раньше времени. Ведь комплектование «Строителя» происходило ровно таким образом, чтобы хватило на все про все. Игроки подбирались с демократическими финансовыми запросами, поскольку бюджет не резиновый, а логистика и прочие статьи расходов отнимают немалую долю кошелька. Да, «Беларуськалий», учитывая его угрозы прекратить спонсирование хоккейного «Шахтера» и ограничить в средствах футбольный, может, конечно, себе позволить немалое. И все же уповать, что в Солигорске возьмут и заручатся согласием целого ряда крепких легионеров, способных вывести клуб в середняки Суперлиги, не стоит. Там тоже посчитают возможные выгоды и издержки и не факт, что поставят на карту все.