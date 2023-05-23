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17:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Екатерина Пипунырова выигрывает золотые медали и дразнит откровенными фото. В «Динамо» прятали новый секс-символ российского волейбола?

У московского клуба в составе есть шикарная спортсменка.

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У московского клуба в составе есть шикарная спортсменка.

Одна из самых красивых девушек российского волейбола родилась в Барнауле в абсолютно спортивной семье. Мама занималась баскетболом, а папа играл в волейбол. C ростом 188 см Екатерина могла пойти по стопам любого из родителей, но в итоге управляться с волейбольным мячом ей понравилось больше. Как, кстати, и ее младшему брату Матвею, который на данный момент защищает цвета «Факела» из Нового Уренгоя.

Однако судьба Екатерины могла сложиться иначе. Дело в том, что мама видела в Екатерине не спортсменку, а художницу. В детстве у девочки был талант к рисованию, а вот физические данные из-за быстро растущего организма не очень подходили для спорта.

Источник: Спорт-Экспресс

Но отец все-таки отвел девочку в волейбольную школу к известному в Барнауле тренеру Николаю Гладских. Там-то и было решено, что семейство Пипуныровых и дальше будет исключительно спортивным.

Позже оказалось, что руки Екатерины способны не только мощно бить по мячу, но и заниматься более тонким делом — параллельно со спортивной карьерой она выучилась на мастера маникюра. Когда об этом узнали одноклубницы из краснодарского «Динамо», запись на ноготочки была гарантирована на дни вперед. Но после переезда в Москву надобность в такой подработке отпала.

Но творчество и любовь к изобразительному искусству из жизни спортсменки не ушли. Они нашли воплощение в чувственных фотосессиях. Екатерина отлично смотрится в кадре и не стесняется добавлять в фотографии легкую пикантность. Например, сразу после чемпионства она выложила фото, которое взволновало многих поклонников.

Стоит добавить, что у девушки с такими внешними данными подписчиков в соцсетях не очень много — всего несколько тысяч. Для волейболистки сборной России и лучшего в стране клуба это несправедливо мало.

Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Спорт-Экспресс

Источник фото: ЖВК «Динамо», соцсети Екатерины Пипуныровой.

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