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18:26 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» и «Минчанка» выступят в чемпионатах России по волейболу в следующем сезоне

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» и столичная «Минчанка» стали участниками чемпионатов России по волейболу среди мужчин и женщин сезона-2023/24, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

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В мужской российской Суперлиге выступит солигорский «Шахтер», который заменит в элите минский «Строитель». Столичный клуб занял в прошедшем сезоне чемпионата России последнее место, а в матчах за право остаться в высшем дивизионе проиграл «Тюмени». «Шахтер» является семикратным чемпионом Беларуси, также «горняки» 6 раз выигрывали национальный Кубок и 5 раз — Суперкубок страны.

Выступления в женской Суперлиге продолжит «Минчанка», которая недавно добавила в клубную коллекцию десятый титул чемпионок Беларуси. Столичный клуб участвует в сильнейшей лиге России с 2018 года, лучшим результатом наших девушек является 5-е место по итогам сезона-2020/21. В минувшем розыгрыше турнира «Минчанка» финишировала на 10-й позиции.

Домашние матчи в мужском и женском чемпионатах России по волейболу белорусские команды будут проводить в минском дворце спорта «Уручье». Кроме того, участие в Молодежных лигах России среди юношей и девушек продолжат юниорские сборные нашей страны.

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