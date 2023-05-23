«Шахтер» и «Минчанка» выступят в чемпионатах России по волейболу в следующем сезоне

В мужской российской Суперлиге выступит солигорский «Шахтер», который заменит в элите минский «Строитель». Столичный клуб занял в прошедшем сезоне чемпионата России последнее место, а в матчах за право остаться в высшем дивизионе проиграл «Тюмени». «Шахтер» является семикратным чемпионом Беларуси, также «горняки» 6 раз выигрывали национальный Кубок и 5 раз — Суперкубок страны.

Выступления в женской Суперлиге продолжит «Минчанка», которая недавно добавила в клубную коллекцию десятый титул чемпионок Беларуси. Столичный клуб участвует в сильнейшей лиге России с 2018 года, лучшим результатом наших девушек является 5-е место по итогам сезона-2020/21. В минувшем розыгрыше турнира «Минчанка» финишировала на 10-й позиции.