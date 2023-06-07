Волейболисты сборной Беларуси победили на старте турнира в Минске

В первом поединке волейболисты национальной сборной Беларуси победили юниорскую сборную России со счетом 3:1.
Завтра главная белорусская дружина встретится с юниорской сборной Беларуси, в другом завтрашнем матче на площадку выйдут вторые составы белорусской и российской юниорских сборных. Завершится турнир 9 июня еще одной встречей юниорских сборных Беларуси и России.
В составе национальной сборной Беларуси под руководством Олега Микановича выступают Константин Тюшкевич, Денис Петров, Максим Будюхин, Станислав Заборовский, Сергей Бусел, Константин Панасенко, Илья Буров, Петр Миненков, Владислав Бабкевич, Максим Шкредов, Илья Морозов, Владислав Черныш и Максим Богатко.