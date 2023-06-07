Волейболисты сборной Беларуси победили на старте турнира в Минске

Завтра главная белорусская дружина встретится с юниорской сборной Беларуси, в другом завтрашнем матче на площадку выйдут вторые составы белорусской и российской юниорских сборных. Завершится турнир 9 июня еще одной встречей юниорских сборных Беларуси и России.