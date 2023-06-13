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01:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Умер олимпийский чемпион по волейболу Вячеслав Зайцев

Чемпион Олимпийских игр 1980 года, многолетний капитан сборной СССР Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 70 лет, об этом сообщается на сайте ВФВ.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Вячеслав Алексеевич был невероятно добрым, открытым и отзывчивым человеком с огромным сердцем. Всероссийская федерация волейбола выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Алексеевича, а также его друзьям и воспитанникам. Для всего волейбольного сообщества это огромная и невосполнимая утрата», — говорится в заявлении.

В сообщении также подчеркнули, что Зайцев был добрым, открытым и отзывчивым человеком с огромным сердцем.

Зайцев являлся обладателем золотой и двух серебряных олимпийских медалей. Также на его счету две победы на чемпионатах мира, два Кубка мира, семь золотых медалей чемпионатов Европы.

Сын Зайцева Иван выступает в составе сборной Италии по волейболу.

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