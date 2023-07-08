Российская волейболистка подписала контракт с французским клубом

В прошедшем сезоне Куликова играла за греческий АЕК, в составе которого стала обладательницей Кубка Греции. По итогам сезона была признана лучшей блокирующей чемпионата Греции. В России она выступала за казанское «Динамо», волгодонский «Импульс», «Воронеж», «Уфимочку-УГНТУ», красноярский «Енисей» и екатеринбургскую «Уралочку-НТМК». Волейболистка дважды выигрывала чемпионат России и один раз становилась победительницей Кубка России.