Российская волейболистка подписала контракт с французским клубом
Российская волейболистка Куликова перешла во французский клуб «Тервиль-Флоранж».
Российская волейболистка Куликова перешла во французский клуб «Тервиль-Флоранж».
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российская блокирующая Татьяна Куликова перешла во французский «Тервиль-Флоранж», сообщается на официальной странице волейбольного клуба в Twitter.
Срок соглашения с 29-летней волейболисткой не уточняется.
В прошедшем сезоне Куликова играла за греческий АЕК, в составе которого стала обладательницей Кубка Греции. По итогам сезона была признана лучшей блокирующей чемпионата Греции. В России она выступала за казанское «Динамо», волгодонский «Импульс», «Воронеж», «Уфимочку-УГНТУ», красноярский «Енисей» и екатеринбургскую «Уралочку-НТМК». Волейболистка дважды выигрывала чемпионат России и один раз становилась победительницей Кубка России.