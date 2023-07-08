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12:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская волейболистка подписала контракт с французским клубом

Российская волейболистка Куликова перешла во французский клуб «Тервиль-Флоранж».

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Источник: Социальные сети

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российская блокирующая Татьяна Куликова перешла во французский «Тервиль-Флоранж», сообщается на официальной странице волейбольного клуба в Twitter.

Срок соглашения с 29-летней волейболисткой не уточняется.

В прошедшем сезоне Куликова играла за греческий АЕК, в составе которого стала обладательницей Кубка Греции. По итогам сезона была признана лучшей блокирующей чемпионата Греции. В России она выступала за казанское «Динамо», волгодонский «Импульс», «Воронеж», «Уфимочку-УГНТУ», красноярский «Енисей» и екатеринбургскую «Уралочку-НТМК». Волейболистка дважды выигрывала чемпионат России и один раз становилась победительницей Кубка России.

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