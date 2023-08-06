Российская волейболистка: Беларусь приятно удивила организацией турнира

«Матч выдался самым сложным на турнире. Белоруски очень мощно стартовали, буквально как шторм. В первой партии мы не смогли сдержать этот натиск. Ситуацию удалось выправить с помощью советов тренера и воле. Рады, что удалось победить», — сказала спортсменка.

Арина отметила гостеприимство белорусской стороны. «Мы в вашей стране впервые. И буквально в восторге от приветливости белорусов! Чувствуем себя как дома. Обязательно еще не один раз приедем в Беларусь», — пообещала она.