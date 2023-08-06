Российская волейболистка: Беларусь приятно удивила организацией турнира
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская волейболистка Арина Буджерак рассказала о ходе финального матча и поделилась впечатлениями о Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская волейболистка Арина Буджерак рассказала о ходе финального матча и поделилась впечатлениями о Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
«Матч выдался самым сложным на турнире. Белоруски очень мощно стартовали, буквально как шторм. В первой партии мы не смогли сдержать этот натиск. Ситуацию удалось выправить с помощью советов тренера и воле. Рады, что удалось победить», — сказала спортсменка.
Арина отметила гостеприимство белорусской стороны. «Мы в вашей стране впервые. И буквально в восторге от приветливости белорусов! Чувствуем себя как дома. Обязательно еще не один раз приедем в Беларусь», — пообещала она.
Партнер Арины по дуэту Ульяна Береговина также эмоционально прокомментировала победу в турнире: «Очень рада, готова прыгать от счастья! Как и Арина, говорю спасибо всем белорусам за атмосферу и прием. Организация, болельщики и борьба оказались как на лучших мировых турнирах. Супер!».