Белорусские волейболистки с победы стартовали на II Играх стран СНГ
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА. На базе столичной «Чижовка-Арены» начались соревнования по волейболу среди девушек в рамках II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА. На базе столичной «Чижовка-Арены» начались соревнования по волейболу среди девушек в рамках II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участие в соревнованиях принимают 5 команд девушек не старше 2007 года рождения, турнир проходит по круговой системе. В матче открытия сборная Беларуси нанесла поражение сверстницам из Армении. Ни в одной из партий белоруски не позволили оппоненткам набрать более десяти очков, финальный счет — 3:0 (25:2, 25:8, 25:10). Завтра наши юные волейболистки встретятся с командой Казахстана, встреча стартует в 16.00. 11 августа у белорусок будет день отдыха, в субботу наши девушки сыграют против Таджикистана, так же в 16.00, а в воскресенье поспорят с россиянками (11.00).
Игровая программа среды на волейбольном турнире II Игр стран СНГ среди девушек продолжится матчем Россия — Таджикистан, который начнется в 18.30. Выступления в этом виде спорта на Играх уже начали и мужские молодежные сборные, команда Беларуси в 17.15 на площадке Дворца спорта начнет свой первый матч на турнире, в соперниках — так же сборная Армении.