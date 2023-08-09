Белорусские волейболистки с победы стартовали на II Играх стран СНГ

Участие в соревнованиях принимают 5 команд девушек не старше 2007 года рождения, турнир проходит по круговой системе. В матче открытия сборная Беларуси нанесла поражение сверстницам из Армении. Ни в одной из партий белоруски не позволили оппоненткам набрать более десяти очков, финальный счет — 3:0 (25:2, 25:8, 25:10). Завтра наши юные волейболистки встретятся с командой Казахстана, встреча стартует в 16.00. 11 августа у белорусок будет день отдыха, в субботу наши девушки сыграют против Таджикистана, так же в 16.00, а в воскресенье поспорят с россиянками (11.00).