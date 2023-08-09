Белорусские волейболисты обыграли Армению на старте турнира II Игр стран СНГ

Участие в соревнованиях принимают молодежные сборные из шести стран, турнир проходит по круговой системе. Команда Беларуси в своем дебютном матче на Играх встречалась со сверстниками из Армении, которые накануне разобрались со сборной ОАЭ (3:0). Однако аргументов против хозяев площадки у армянских волейболистов не нашлось — в итоге убедительная победа белорусов со счетом 3:0 (25:15, 25:16, 25:9).
Далее наших парней ожидают поединки с командами ОАЭ (10 августа), Узбекистана (11 августа) и Таджикистана (12 августа) — все встречи стартуют в 17.15. Завершат соревновательную программу белорусские волейболисты матчем против россиян, который пройдет в воскресенье и начнется в 12.30.