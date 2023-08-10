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10 августа, источник: БЕЛТА

Белорусские волейболисты одержали вторую победу на II Играх стран СНГ

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке столичного Дворца спорта продолжаются соревнования по волейболу среди мужских команд в рамках II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Участие в соревнованиях принимают юниорские сборные из шести стран, турнир проходит по круговой системе. Команда Беларуси, накануне в своем первом матче на Играх обыгравшая армян (3:0), сегодня принимала волейболистов из Объединенных Арабских Эмиратов, которые стартовали на турнире с двух поражений. Сопротивления от гостей из ОАЭ наши спортсмены не почувствовали, в итоге очередная виктория со счетом 3:0 (25:8, 25:8, 25:14). Ранее сегодня команда Узбекистана отпраздновала победу над Арменией (3:0), завершит игровую программу четверга поединок сборных России и Таджикистана (19.30).

Далее юниорскую сборную Беларуси по волейболу ожидают матчи с командами Узбекистана (11 августа) и Таджикистана (12 августа) — обе встречи стартуют в 17.15. Завершат выступления на турнире наши парни игрой против россиян, которая пройдет в воскресенье и начнется в 12.30.

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