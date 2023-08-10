Белорусские волейболисты одержали вторую победу на II Играх стран СНГ

Участие в соревнованиях принимают юниорские сборные из шести стран, турнир проходит по круговой системе. Команда Беларуси, накануне в своем первом матче на Играх обыгравшая армян (3:0), сегодня принимала волейболистов из Объединенных Арабских Эмиратов, которые стартовали на турнире с двух поражений. Сопротивления от гостей из ОАЭ наши спортсмены не почувствовали, в итоге очередная виктория со счетом 3:0 (25:8, 25:8, 25:14). Ранее сегодня команда Узбекистана отпраздновала победу над Арменией (3:0), завершит игровую программу четверга поединок сборных России и Таджикистана (19.30).