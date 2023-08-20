Сабина Алтынбекова рассказала о своем будущем в сборной Казахстана
Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова ответила на вопрос о выступлении за сборную страну, передает корреспондент Vesti.kz.
Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова ответила на вопрос о выступлении за сборную страну, передает корреспондент Vesti.kz.
В ходе прямого эфира на аккаунте спортсменки в Instagram она ответила на вопрос подписчика. «За сборную Казахстана играете?», — прозвучал вопрос. «Нет, за сборную Казахстана я уже с молодежной сборной не играю и навряд ли буду», — ответила Алтынбекова.
В прошлом году казахстанская волейболистка приняла решение возобновить свою профессиональную карьеру и выступала за «Аль-Васл», в составе которого стала победительницей чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов.