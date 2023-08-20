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17:59 (мск), источник: Vesti.kz

Сабина Алтынбекова рассказала о своем будущем в сборной Казахстана

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова ответила на вопрос о выступлении за сборную страну, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: соцсети

В ходе прямого эфира на аккаунте спортсменки в Instagram она ответила на вопрос подписчика. «За сборную Казахстана играете?», — прозвучал вопрос. «Нет, за сборную Казахстана я уже с молодежной сборной не играю и навряд ли буду», — ответила Алтынбекова.

В прошлом году казахстанская волейболистка приняла решение возобновить свою профессиональную карьеру и выступала за «Аль-Васл», в составе которого стала победительницей чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов.

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