Волейболистка-чемпионка сравнила жизнь в России и Италии

Спортсменка заявила, что считает домом обе страны. «Мне очень повезло, что у меня есть два дома. Один — в Москве, а другой — в Пезаро. Сплошное удовольствие от этого контраста: ритм города, с потрясающим сервисом и культурой, архитектурой — и такая сдержанная, менее импульсивная, спокойная, но со своим характером Италия», — поделилась она.