Омский женский волейбольный клуб снова изменит название

«Команда будет называться “Омичка”. Это. Я думаю, символично, и все заслуги омского женского волейбола, связанны именно с этим названием, с этим брендом», — отметил министр.

На мероприятии также была показана новая форма команды — она будет выполнена в белом, красном и темно-синем цвете.

Кроме того, на пресс-конференции представили двух новичков команды — ими стали действующие чемпионки высшей лиги «А» Екатерина Булатова и Вера Антонова.

Отметим, в 1965 году в Омской области была образована женская волейбольная команда под названием «Спартак». В 2009 году ее переименовали в «Омичку», однако в 2016 году клуб был признан банкротом. В том же 2016 году была образована команда «Омь».