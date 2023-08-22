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13:55 (мск), источник: СуперОмск

Омский женский волейбольный клуб снова изменит название

Женский волейбольный клуб «Омь» меняет название — команда снова будет называться «Омичка», об этом сообщил на пресс-конференции в преддверии Кубка Губернатора по волейболу, состоявшейся 22 августа 2023 года, глава омского Минспорта Дмитрий Крикорьянц.

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«Команда будет называться “Омичка”. Это. Я думаю, символично, и все заслуги омского женского волейбола, связанны именно с этим названием, с этим брендом», — отметил министр.

На мероприятии также была показана новая форма команды — она будет выполнена в белом, красном и темно-синем цвете.

Кроме того, на пресс-конференции представили двух новичков команды — ими стали действующие чемпионки высшей лиги «А» Екатерина Булатова и Вера Антонова.

Отметим, в 1965 году в Омской области была образована женская волейбольная команда под названием «Спартак». В 2009 году ее переименовали в «Омичку», однако в 2016 году клуб был признан банкротом. В том же 2016 году была образована команда «Омь».

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