«С середины июля по апрель живу без выходных». Зачем питерский бизнесмен тратится на волейбольный клуб

Источник: ВК «Ленинградка»

Волейбольная «Ленинградка» — уникальное явление в российском спорте. Роли владельца, основного инвестора и главного тренера в ней исполняет один и тот же человек — бизнесмен, руководитель компании «Эго-холдинг» 53-летний Александр Кашин. Он взял клуб под управление в 2003 г., включив его в состав спортивной команды «Капитан» (входила в число активов холдинга). Тогда же «Ленинградка» получила нынешнее название. Объясняя свой выбор, Кашин не раз признавался в любви к родному городу — Ленинграду — и вспоминал драматичную семейную историю: в блокаду единственным выжившим в семье ребенком оказался отец будущего бизнесмена.

Изначально клуб назывался «Спартак». Он был образован в 1935 г., а впервые сыграл в чемпионате СССР за год до начала войны. Со второй половины 1940-х до начала 1960-х ленинградский «Спартак» входил в число сильнейших волейбольных коллективов страны: 12 раз становился призером всесоюзного первенства. С 1962 г. результаты пошли на спад, команда барахталась в нижней части турнирной таблицы, а через семь лет покинула элитный дивизион. В 1973 г. «Спартак» вернулся в высшую лигу, но в лидеры вышел к концу 1970-х уже под новым именем — ТТУ (трамвайно-троллейбусное управление. — «Ведомости. Спорт»).

Модное дело

«Тогда в Ленинграде поддерживать ТТУ считалось даже модным, — вспоминает в интервью “Ведомости. Спорту” болельщик со стажем Алексей Горовиков. — Мне было 13 лет, я ходил на матчи вместе с отцом и получал массу положительных эмоций. В переводе на современные деньги билет стоил что-то около 50 ₽ Часто вход был бесплатным. Клуб любил устраивать предматчевые представления. Иногда с участием музыкантов или циркачей. Это был очень упрощенный вариант нынешних помпезных шоу, но происходящее захватывало точно не меньше, чем сама игра».

В сезоне 1992/93 г. ТТУ дебютировала в чемпионате России, но спустя три сезона команда вылетела — и Санкт-Петербург надолго лишился представительства в элитном женском волейбольном дивизионе. Вернуться в Суперлигу клубу удалось в сезоне 1999/2000 под руководством тренера Евгения Сивкова, но из-за проблем с финансированием команда конкуренцию не выдержала.

«Именно Сивков и уговорил меня вкладывать деньги в волейбол, — рассказывает Кашин. — Мы собрали талантливых девчонок, которые никому не были нужны, и стали выигрывать. Первый свой сезон в “Ленинградке” я был президентом, а как тренер работал со второй командой. Мы тогда решили задачу повышения в классе, мне до сих пор приятно вспомнить ту победу» — рассказывает «Ведомости. Спорту» Кашин.

В эпоху Кашина лучший результат «Ленинградки» — четвертое место в регулярном чемпионате 2022/23 и выход в плей-офф, а также победа молодежной команды в том же сезоне. Также при нем несколько игроков клуба участвовали в Олимпийских играх в составе сборной России. Это Ольга Николаева (в 2004 г. в Афинах), Наталья Алимова и Екатерина Кабешова (в 2008 г. в Пекине).

«Одна из главных целей “Ленинградки” — выигрывать, потому что иначе существование спортивного клуба не имеет смысла, — говорит Кашин. — Ну и нам важно популяризовать волейбол, это динамичный и красивый вид спорта, который в нашей стране продолжает активно развиваться».

Эмоциональная вещь

По первому образованию владелец «Ленинградки» экономист, что не помешало ему изучить волейбол изнутри. Он завершил спортивную карьеру в 31 год, успев стать чемпионом Санкт-Петербурга. В 2006 г. Кашин окончил Университет им. Лесгафта, получив диплом волейбольного тренера, а через три года даже возглавил федерацию волейбола родного города.

«Сейчас я не играю, но в любой момент могу выйти и выполнить пас в любую точку вообще без проблем, — в 2015 г. вспоминал Кашин в интервью изданию “Фонтанка”. — Иногда не могу понять, как можно тренироваться два раза в день на протяжении 20 лет и не выполнить этот элемент. Подачу я до сих пор у девчонок выигрываю, когда я подаю, а они принимают. Единственное, где я не конкурентоспособен, — это блок. Но с моим ростом там делать нечего».

«Ленинградка» является единственным частным волейбольным клубом в России | Источник: ВК «Ленинградка»

Финансовое состояние Кашина и семьи (часть активов официально принадлежит дочерям бизнесмена) газета «Деловой Петербург» в 2021 г. оценивала в 13,86 млрд руб. Сейчас в «Эго-холдинге» работает свыше 2500 человек. В основном на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, которые занимаются разработкой и изготовлением средств радиосвязи, радиоэлектронной борьбы, судового и навигационного оборудования.

Другую часть холдинга составляют компании по выпуску трубопроводной арматуры для нефтяной, газовой и атомной промышленности. До января 2016 г. в состав холдинга входил и банк «Александровский», который был продан, по оценке экспертов «Ведомостей», за 800 млн руб.

«Те деньги, которые идут “Ленинградке” от холдинга, — это мое личное потребление, — объясняет Кашин структуру финансирования клуба. — Бюджет команды составляет 200 млн руб. Волейбол плотно встроен в мою будничную жизнь. В принципе, у меня никогда не получался рабочий день меньше 13−14 часов. А с середины июля и по апрель, когда начинаются сборы, тренировки и матчи, я живу без выходных».

Бюджет «Ленинградки» не самый большой в Суперлиге. По информации из открытых источников, на ряд клубов выделяют гораздо большие суммы — 400−500 млн руб.

«Мы можем вкладывать в “Ленинградку” дополнительные деньги ради сиюминутного результата, — говорит Кашин. — Но гораздо важнее после себя оставить систему, потому что другой такой команды не существует. Мы единственный волейбольный частный клуб, и я сомневаюсь, что в ближайшее время кто-то составит нам компанию».

При этом, подчеркивает бизнесмен, у клуба «есть всесторонняя поддержка от Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, в том числе финансовая». Подробности сотрудничества с городскими властями Кашин предпочел не озвучивать, потому что по этому поводу в СМИ уже появлялось «много некорректной информации».

По его словам, представители спорткомитета постоянно приходят на игры «Ленинградки».

«Они на связи и готовы выслушать по любому вопросу», — добавляет Кашин. В число партнеров «Ленинградки» также входят Россельхозбанк (сумма спонсорского взноса на сезон — 50 млн руб., в 2018 г. ее озвучил сам Кашин) и фармацевтическая компания «Герофарм».

Кашин не раз признавался, что волейбол для него более эмоциональная история, чем бизнес.

«“Ленинградка” и тренерская работа — это моя жизнь, — говорит он “Ведомости. Спорту”. — Поэтому я спокойно отношусь к тому, что трачу собственные деньги без финансовой отдачи, а соперники живут за счет бюджетных и спонсорских средств».

Кстати, несколько лет назад Кашин предлагал схему ухода российских клубов от тотального госфинансирования — закрепить каждый вид спорта за конкретной отраслью промышленности. «Никто бы не умер от того, что предприятие выделяло бы от 1 млн руб. в год на нужды “своего” вида спорта», — пояснял он «Спорт-Экспрессу».

Зарядить на успех

Пример инвестиций в спорт бизнесмен подает сам. В начале 2010-х он превратил заброшенный советский санаторий в Ленобласти в базу отдыха «Озеро Зеркальное», на территории которой в том числе появился современный спорткомплекс. Там «Ленинградка» проводит тренировочные сборы, а в 2015 г. база принимала матчи решающих стадий волейбольного Кубка России.

«На момент покупки это был сильно запущенный пансионат в 50 минутах езды от центра Питера, — рассказывает Кашин. — Теперь там три площадки, современная тренажерка, есть отель и пищеблок. Хуже дела с собственным дворцом спорта (его планировали построить в Приморском районе Санкт-Петербурга. — “Ведомости. Спорт”), идею я озвучивал еще в начале нулевых, но воплотить проект в жизнь по разным причинам пока не удалось. Тяжелая для меня история».

Сейчас «Ленинградка» проводит домашние игры Суперлиги в спорткомплексе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, он вмещает около 3000 человек. Состав основной команды перед сезоном 2023/24, который стартует в начале октября, насчитывает 26 человек. Самому молодому игроку — доигровщице Валерии Романовой — 20 лет. Самому возрастному — связующей Анне Матиенко — 42 года.

Спортсменки отмечают, что их тренер — душевный человек, который всегда стремится зарядить команду на успех.

«Несколько раз в сезон мы смотрим перед матчами мотивирующие фильмы, например “Движение вверх”, — рассказывает “Ведомости. Спорту” Матиенко. — Однажды на сборах Александр Леонидович увидел, что команда напряжена и устала. И когда мы пришли на очередную тренировку, то поняли, что вместо нее он устроил пикник у воды».

Еще одна традиция «Ленинградки», появившаяся при Кашине, — оригинально поздравлять каждого игрока с днем рождения. Волейболистки тоже не отстают.