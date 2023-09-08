Солигорский «Шахтер» с поражения стартовал в Кубке России по волейболу

На предварительном этапе Кубка России участвуют восемь команд российской Суперлиги, в том числе новоиспеченный участник чемпионата — солигорский «Шахтер». Соперниками «горняков» по групповой стадии являются «Газпром-Югра» из Сургута, нижневартовский клуб «Югра-Самотлор», а также «Кузбасс» из Кемерова, где и проходят матчи первого круга. В стартовом поединке волейболисты «Шахтера» встречались как раз с «Кузбассом», у которого не сумели взять ни единого сета — поражение со счетом 0:3 (21:25, 15:25, 21:25). Завтра солигорчан ожидает игра против «Югры-Самотлора», которая стартует в 12.00.