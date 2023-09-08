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8 сентября, источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» выиграли первый матч в Кубке России

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» с победы стартовали в розыгрыше женского Кубка России по волейболу — 2023, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

На предварительном этапе Кубка России участвуют 16 команд из Суперлиги и Высшей российской лиги, которые разделены на 4 квартета. Соперницами белорусок на групповой стадии являются «Липецк», «Муром» и МВА из Москвы, где и проходят матчи данного раунда. В стартовой игре на турнире волейболистки «Минчанки» встречались с девушками из МВА, поединок закончился победой нашей команды в трех партиях — 3:0 (25:20, 25:19, 25:16).

В раунд плей-офф, который стартует 15 сентября, выйдут по два лучших коллектива из каждой группы, позднее к розыгрышу Кубка России присоединятся сильнейшие клубы прошлого сезона женской Суперлиги. Следующий матч на турнире «Минчанка» проведет 9 сентября против «Липецка», поединок стартует в 16.00.

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