Волейболистки «Минчанки» выиграли первый матч в Кубке России

На предварительном этапе Кубка России участвуют 16 команд из Суперлиги и Высшей российской лиги, которые разделены на 4 квартета. Соперницами белорусок на групповой стадии являются «Липецк», «Муром» и МВА из Москвы, где и проходят матчи данного раунда. В стартовой игре на турнире волейболистки «Минчанки» встречались с девушками из МВА, поединок закончился победой нашей команды в трех партиях — 3:0 (25:20, 25:19, 25:16).