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18:32 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» без поражений прошли групповой этап Кубка России

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» и столичная «Минчанка» продолжают выступления в розыгрышах мужского и женского Кубков России по волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ВК "Минчанка"

В воскресенье в заключительном матче групповой стадии предварительного этапа женского Кубка России девушки из «Минчанки» в трех партиях разобрались с волейбольным клубом «Муром» (25:16, 25:18, 25:19). Таким образом, белоруски с тремя победами заняли первое место в отборочной группе «Г», ранее наша команда обыграла «Липецк» (3:0) и московский клуб МВА (3:0). Далее «Минчанку» ожидают матчи первого раунда плей-офф, которые пройдут 15 и 20 сентября.

Также сегодня волейболисты «Шахтера» в мужском розыгрыше оставили не у дел «Газпром-Югру» из Сургута — 3:0 (25:17, 25:23, 26:24). На данный момент солигорчане с двумя победами и одним поражением занимают второе место в отборочном пуле «В», уступая только кемеровскому «Кузбассу». Еще три поединка группового этапа Кубка России с участием солигорчан пройдут с 22 по 24 сентября. Для выхода в плей-офф «горнякам» необходимо удержаться в топ-2 своего квартета.

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