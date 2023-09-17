Польша победила Италию в финале чемпионата Европы по волейболу

Польские волейболисты выиграли чемпионат Европы во второй раз в истории. Впервые сборная Польши стала чемпионом Европы в 2009 году. Также польская команда — четырехкратный бронзовый призер турнира (1967, 2011, 2019, 2021).

Бронзовые медали чемпионата Европы завоевала сборная Словении, которая в матче за третье место обыграла национальную команду Франции со счетом 3−2 (25:22, 25:16, 21:25, 18:25, 15:11).

Европейское первенство проходило с 28 августа по 16 сентября в городах Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиля. Сборная Италии, являющаяся семикратным чемпионом Европы, выигрывала турнир в прошлый раз — в 2021 году. Таким образом, итальянцы не смогли защитить титул.