Волейболисты «Шахтера» выиграли третий матч в розыгрыше Кубка России

В предварительном раунде Кубка России солигорчане выступают в одном квартете с клубом «Югра-Самотлор» из Нижневартовска, кемеровским «Кузбассом» и «Газпром-Югрой» из Сургута. В пятом матче группового этапа белорусские волейболисты нанесли поражение клубу «Югра-Самотлор» со счетом 3:0 (25:16, 25:21, 25:19). Таким образом, на счету «горняков» теперь три победы и два поражения, предыдущие виктории были одержаны в первом туре розыгрыша 9 и 10 сентября.

В плей-офф Кубка России по волейболу выйдут две лучшие команды из группы, на данный момент «Шахтер» занимает второе место в квартете «В», уступая «Кузбассу». Шестой и последний поединок групповой стадии солигорчане проведут завтра против главных конкурентов из «Газпром-Югры», которые примут матч на своей площадке. Начало встречи в 17.00.