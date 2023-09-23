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23 сентября, источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» выиграли третий матч в розыгрыше Кубка России

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» одержал очередную победу в розыгрыше Кубка России по волейболу среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В предварительном раунде Кубка России солигорчане выступают в одном квартете с клубом «Югра-Самотлор» из Нижневартовска, кемеровским «Кузбассом» и «Газпром-Югрой» из Сургута. В пятом матче группового этапа белорусские волейболисты нанесли поражение клубу «Югра-Самотлор» со счетом 3:0 (25:16, 25:21, 25:19). Таким образом, на счету «горняков» теперь три победы и два поражения, предыдущие виктории были одержаны в первом туре розыгрыша 9 и 10 сентября.

В плей-офф Кубка России по волейболу выйдут две лучшие команды из группы, на данный момент «Шахтер» занимает второе место в квартете «В», уступая «Кузбассу». Шестой и последний поединок групповой стадии солигорчане проведут завтра против главных конкурентов из «Газпром-Югры», которые примут матч на своей площадке. Начало встречи в 17.00.

Ранее участие в плей-офф женского Кубка России гарантировали волейболистки «Минчанки». Соперником белорусок по 1/16 финала турнира станет «Омичка», игры данной стадии пройдут 26 и 27 сентября в столичном Дворце спорта «Уручье».

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