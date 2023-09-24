Волейболистки московского «Динамо» выиграли Кубок столетия

Официальной датой рождения отечественного волейбола принято считать 28 июня 1923 года, когда в Москве состоялся товарищеский матч волейболистов Высших художественных и театральных мастерских и Государственной школы кинематографии. В 1932 году была образована Всесоюзная волейбольная секция, с 1959 года — Федерация волейбола СССР. В 1933 году был проведен первый чемпионат СССР.