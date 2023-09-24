Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:05
Монпелье
Ренн
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано
Вильярреал
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн
Торпедо
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
Салават Юлаев
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Локомотив
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Хайденхайм
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон
Борнмут
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Астон Вилла
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гавр
Клермон Фут
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Тулуза
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта
Кальяри
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Фиорентина
01
Футбол. Зарубежный
18:30
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:30
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Болонья
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Гранада
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Хетафе
43
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Рома
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Оренбург
31
Футбол. Зарубежный
14:00
Метц
Страсбур
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Реал
Футбол. Зарубежный
13:30
Эмполи
Интер
01
Все события
Фоторепортажи
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
36Крутой камбэк ЦСКА в дерби со «Спартаком»
17:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки московского «Динамо» выиграли Кубок столетия

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» обыграли петербургскую «Ленинградку» в финале Кубка столетия отечественного волейбола, который проходит в Новосибирске.

Наверх
Источник: Пресс-служба ЖВК "Динамо" (Москва)

В финальном матче москвички победили со счетом 3−1 (23:25, 25:21, 25:16, 25:18).

В матче за третье место представительницы казанского «Динамо» переиграли соперниц из калининградского «Локомотива» со счетом 3−2 (22:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:8).

Официальной датой рождения отечественного волейбола принято считать 28 июня 1923 года, когда в Москве состоялся товарищеский матч волейболистов Высших художественных и театральных мастерских и Государственной школы кинематографии. В 1932 году была образована Всесоюзная волейбольная секция, с 1959 года — Федерация волейбола СССР. В 1933 году был проведен первый чемпионат СССР.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Символ надежды, которой уже нет'. Душераздирающее выступление Туктамышевой
Красоты — на сто, вульгарности — ноль. Валиева открылась в новом стиле
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь