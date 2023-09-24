Волейболистки московского «Динамо» выиграли Кубок столетия
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» обыграли петербургскую «Ленинградку» в финале Кубка столетия отечественного волейбола, который проходит в Новосибирске.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» обыграли петербургскую «Ленинградку» в финале Кубка столетия отечественного волейбола, который проходит в Новосибирске.
В финальном матче москвички победили со счетом 3−1 (23:25, 25:21, 25:16, 25:18).
В матче за третье место представительницы казанского «Динамо» переиграли соперниц из калининградского «Локомотива» со счетом 3−2 (22:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:8).
Официальной датой рождения отечественного волейбола принято считать 28 июня 1923 года, когда в Москве состоялся товарищеский матч волейболистов Высших художественных и театральных мастерских и Государственной школы кинематографии. В 1932 году была образована Всесоюзная волейбольная секция, с 1959 года — Федерация волейбола СССР. В 1933 году был проведен первый чемпионат СССР.