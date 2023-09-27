Волейболистки «Минчанки» вышли в ⅛ финала женского Кубка России

На стадии одной шестнадцатой финала белоруски в серии до двух побед встречались с омской «Омичкой». Накануне наши девушки во Дворце спорта «Уручье» одержали победу со счетом 3:1, сегодня на той же площадке «Минчанка» не отдала гостьям ни единого сета — 3:0 (25:22, 25:21, 25:18). Соперницы белорусских волейболисток по ⅛ финала определятся позднее, матчи данного этапа пройдут в октябре. Ранее «Минчанка» в предварительном раунде Кубка России с одинаковым счетом 3:0 разобралась с «Липецком», «Муромом» и МВА из Москвы. 1 октября наши девушки стартуют в регулярном чемпионате российской Суперлиги, первым противником столичной команды станет казанский клуб «Динамо-Ак Барс».