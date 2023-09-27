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27 сентября, источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» вышли в ⅛ финала женского Кубка России

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» преодолели первый раунд плей-офф женского Кубка России по волейболу — 2023, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

На стадии одной шестнадцатой финала белоруски в серии до двух побед встречались с омской «Омичкой». Накануне наши девушки во Дворце спорта «Уручье» одержали победу со счетом 3:1, сегодня на той же площадке «Минчанка» не отдала гостьям ни единого сета — 3:0 (25:22, 25:21, 25:18). Соперницы белорусских волейболисток по ⅛ финала определятся позднее, матчи данного этапа пройдут в октябре. Ранее «Минчанка» в предварительном раунде Кубка России с одинаковым счетом 3:0 разобралась с «Липецком», «Муромом» и МВА из Москвы. 1 октября наши девушки стартуют в регулярном чемпионате российской Суперлиги, первым противником столичной команды станет казанский клуб «Динамо-Ак Барс».

28 сентября выступления на стадии 1/16 финала мужского Кубка России начнут волейболисты солигорского «Шахтера». За право выхода в следующую стадию турнира горняки поспорят с «Ярославичем», первый поединок серии до двух побед пройдет в Ярославле и стартует в 17.00.

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