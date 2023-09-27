Российская волейболистка перешла в итальянскую «Новару»

Отмечается, что чемпионка мира 2021 года среди игроков до 18 лет заключила контракт до июня 2024 года и будет выступать за «Новару» под 24-м номером.

«Меня воодушевляет идея сыграть в чемпионате Италии: впервые поехать за границу — это большой вызов, но для меня это буквально означает исполнение мечты. Предложение “Новары” было в некотором смысле неожиданным, но я думаю, что это отличная возможность для меня вырасти и многому научиться, играя в сильной команде», — сказала 19-летняя Капралова.