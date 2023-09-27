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20:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская волейболистка перешла в итальянскую «Новару»

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. «Новара» заключила контракт с доигровщицей Анастасией Капраловой, до этого выступавшей за калининградский «Локомотив», сообщается на официальном сайте итальянского волейбольного клуба.

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Источник: Соцсети

Отмечается, что чемпионка мира 2021 года среди игроков до 18 лет заключила контракт до июня 2024 года и будет выступать за «Новару» под 24-м номером.

«Меня воодушевляет идея сыграть в чемпионате Италии: впервые поехать за границу — это большой вызов, но для меня это буквально означает исполнение мечты. Предложение “Новары” было в некотором смысле неожиданным, но я думаю, что это отличная возможность для меня вырасти и многому научиться, играя в сильной команде», — сказала 19-летняя Капралова.

Капралова стала одноклубницей 21-летней Виты Акимовой, которая в межсезонье перешла в «Новару» из французского «Волеро».

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