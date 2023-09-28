Волейболисты «Шахтера» выиграли первый матч 1/16 финала Кубка России

В плей-офф Кубка России солигорчане пробились через предварительный этап. В своей отборочной группе «Шахтер» занял второе место, одержав три победы в шести матчах, и вырвал путевку в нокаут-раунд у «Газпром-Югры» лишь благодаря лучшей разнице сетов. Соперником «горняков» по стадии 1/16 финала стал «Ярославич», который прошел групповой этап без единого поражения.

Стартовый матч в серии до двух побед состоялся в Ярославле. Первый и третий сеты выиграли хозяева площадки (25:21, 25:23), но во второй и четвертой партиях белорусы отыгрывались (27:25, 26:24). Исход поединка решился в пятом отрезке, где сильнее оказались наши волейболисты — 15:10 и итоговые 3:2 по сетам. Ответный поединок «Шахтера» и «Ярославича» пройдет в воскресенье в Молодечно и стартует в 18.00. Дебют в регулярном чемпионате российской Суперлиги ожидает солигорчан 11 октября.