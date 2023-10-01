Волейболисты «Шахтера» вышли в одну восьмую финала Кубка России

На стадии одной шестнадцатой финала турнира «горняки» соперничали с «Ярославичем». Первая встреча команд в серии до двух побед прошла в Ярославле 28 сентября и закончилась викторией солигорчан со счетом 3:2. Второй поединок состоялся в воскресенье в Молодечно. В двух стартовых партиях сильнее были белорусские волейболисты (25:21 и 25:22), в третьем сете наши парни также были близки к успеху и даже имели три матчбола, но все же уступили (28:30). В четвертом отрезке игры подобных ошибок «Шахтер» не допустил и в итоге отпраздновал победу — 25:17 и 3:1 по сетам. Матчи ⅛ финала мужского Кубка России по волейболу пройдут в конце октября.