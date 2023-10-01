Волейболисты «Шахтера» вышли в одну восьмую финала Кубка России
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» преодолели первый раунд плей-офф мужского Кубка России по волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» преодолели первый раунд плей-офф мужского Кубка России по волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На стадии одной шестнадцатой финала турнира «горняки» соперничали с «Ярославичем». Первая встреча команд в серии до двух побед прошла в Ярославле 28 сентября и закончилась викторией солигорчан со счетом 3:2. Второй поединок состоялся в воскресенье в Молодечно. В двух стартовых партиях сильнее были белорусские волейболисты (25:21 и 25:22), в третьем сете наши парни также были близки к успеху и даже имели три матчбола, но все же уступили (28:30). В четвертом отрезке игры подобных ошибок «Шахтер» не допустил и в итоге отпраздновал победу — 25:17 и 3:1 по сетам. Матчи ⅛ финала мужского Кубка России по волейболу пройдут в конце октября.
Также сегодня старт в женской российской Суперлиге взяли волейболистки «Минчанки». В первом матче регулярного чемпионата наши девушки встречались с казанским клубом «Динамо-Ак Барс». Увы, навязать борьбу более маститым соперницам белоруски не смогли — поражение со счетом 0:3 (19:25, 16:25, 17:25). Далее «Минчанку» ожидают игры одной восьмой финала женского Кубка России против челябинского «Динамо-Метара», которые пройдут 4 и 5 октября.