Волейболистки «Минчанки» проиграли первый матч ⅛ финала Кубка России

На стадии ⅛ финала соперницами нашей команды стали полуфиналистки предыдущего розыгрыша турнира из челябинского «Динамо-Метара». Первый матч в серии до двух побед состоялся на домашней площадке российского клуба. Стартовый отрезок игры белоруски откровенно провалили, даже не сумев набрать двузначного числа очков (9:25). Во второй и третьей партиях столичные девушки выглядели интереснее, но навязать хозяйкам борьбу все равно не получилось — 20:25, 16:25 и итоговые 0:3 по сетам.

Второй поединок «Минчанки» и «Динамо-Метара» пройдет завтра также в Челябинске и стартует в 16.00. Ранее на групповом этапе Кубка России белоруски с одинаковым счетом 3:0 обыграли волейболисток «Липецка», «Мурома» и московского МВА, а в 1/16 финала дважды были сильнее «Омички» (3:0, 3:1).