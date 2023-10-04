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18:34 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» проиграли первый матч ⅛ финала Кубка России

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» потерпели первое поражение в розыгрыше женского Кубка России по волейболу — 2023, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

На стадии ⅛ финала соперницами нашей команды стали полуфиналистки предыдущего розыгрыша турнира из челябинского «Динамо-Метара». Первый матч в серии до двух побед состоялся на домашней площадке российского клуба. Стартовый отрезок игры белоруски откровенно провалили, даже не сумев набрать двузначного числа очков (9:25). Во второй и третьей партиях столичные девушки выглядели интереснее, но навязать хозяйкам борьбу все равно не получилось — 20:25, 16:25 и итоговые 0:3 по сетам.

Второй поединок «Минчанки» и «Динамо-Метара» пройдет завтра также в Челябинске и стартует в 16.00. Ранее на групповом этапе Кубка России белоруски с одинаковым счетом 3:0 обыграли волейболисток «Липецка», «Мурома» и московского МВА, а в 1/16 финала дважды были сильнее «Омички» (3:0, 3:1).

Также выступления в мужском Кубке России продолжают волейболисты солигорского «Шахтера». 18 октября «горняков» ожидает первый поединок ⅛ финала против «Белогорья», который пройдет в Молодечно. Ответная встреча команд состоится в Туле 25 октября.

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