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8 октября, источник: Спорт РИА Новости

Россияне выиграли клубный Кубок Европы по пляжному волейболу

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россияне Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями Кубка Европы по пляжному волейболу среди клубных команд, который прошел в Турции, выступая за азербайджанский «Муров».

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Источник: РИА "Новости"

Матчи первого в истории клубного Кубка Европы проходили в виде серии до двух побед. В случае равенства побед соперники играли один «золотой сет». В финале соревнований «Муров» одолел турецкую «Анкару» с общим счетом 2−1 в серии.

Первый матч турецкий клуб взял со счетом 21:10, 27:25, второй матч выиграл «Муров» (21:12, 21:13), а в «золотом сете» команда россиян победила со счетом 15:9. Стояновский и Лешуков провели в финале вторую игру и «золотой сет».

В женском Кубке Европы приняли участие россиянки Ольга Мотрич и Аделя Ахметова, которые играли за азербайджанский «Азеррэйл» из Баку. Команда россиянок заняла на турнире седьмое место.

Данный турнир стал первым для российских волейболистов на международной арене с 2022 года, когда россияне были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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