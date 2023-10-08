Россияне выиграли клубный Кубок Европы по пляжному волейболу

Матчи первого в истории клубного Кубка Европы проходили в виде серии до двух побед. В случае равенства побед соперники играли один «золотой сет». В финале соревнований «Муров» одолел турецкую «Анкару» с общим счетом 2−1 в серии.

Первый матч турецкий клуб взял со счетом 21:10, 27:25, второй матч выиграл «Муров» (21:12, 21:13), а в «золотом сете» команда россиян победила со счетом 15:9. Стояновский и Лешуков провели в финале вторую игру и «золотой сет».

В женском Кубке Европы приняли участие россиянки Ольга Мотрич и Аделя Ахметова, которые играли за азербайджанский «Азеррэйл» из Баку. Команда россиянок заняла на турнире седьмое место.