Волейболисты «Шахтера» проиграли казанскому «Зениту» на старте российской Суперлиги

Первым соперником «горняков» в новом сезоне чемпионата России стал действующий победитель турнира и один из самых титулованных клубов континента — казанский «Зенит». Несмотря на разницу в достижениях и возможностях, «Шахтер» всю игру боролся с именитыми гостями на равных. Стартовый сет встречи, прошедшей на площадке столичного Дворца спорта «Уручье», закончился в пользу солигорчан (25:21). В следующей партии команды также шли вровень до последних розыгрышей, однако на сей раз сильнее были уже россияне — 25:23. Третий отрезок также остался за «Зенитом» (25:19), а по ходу четвертого сета солигорчане вели со счетом 21:18, но в концовке все-таки просели и сравнять цифры по партиям не смогли — 24:26 и итоговые 1:3 по сетам.