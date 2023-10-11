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11 октября, источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» проиграли казанскому «Зениту» на старте российской Суперлиги

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» с поражения стартовали в регулярном чемпионате мужской российской Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Первым соперником «горняков» в новом сезоне чемпионата России стал действующий победитель турнира и один из самых титулованных клубов континента — казанский «Зенит». Несмотря на разницу в достижениях и возможностях, «Шахтер» всю игру боролся с именитыми гостями на равных. Стартовый сет встречи, прошедшей на площадке столичного Дворца спорта «Уручье», закончился в пользу солигорчан (25:21). В следующей партии команды также шли вровень до последних розыгрышей, однако на сей раз сильнее были уже россияне — 25:23. Третий отрезок также остался за «Зенитом» (25:19), а по ходу четвертого сета солигорчане вели со счетом 21:18, но в концовке все-таки просели и сравнять цифры по партиям не смогли — 24:26 и итоговые 1:3 по сетам.

Следующий поединок в российской Суперлиге «Шахтер» проведет 21 октября в гостях у еще одного претендента на золотые медали турнира — московского «Динамо». Перед встречей с серебряным призером минувшего чемпионата «горняки» сыграют матч одной восьмой финала Кубка России против белгородского «Белогорья». Стартовая игра серии до двух побед состоится 18 октября в Молодечно.

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