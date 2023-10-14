Волейболистки «Минчанки» проиграли третий матч подряд на старте российской Суперлиги

В первом домашнем матче сезона белоруски встречались с одной из сильнейших команд России — санкт-петербургской «Ленинградкой». К сожалению, порадовать зрителей хотя бы одной удачной партией «Минчанка» не смогла: во всех сыгранных сетах хозяйки площадки не набрали и двадцати очков. Финальный счет — 0:3 (17:25, 12:25, 15:25). Ранее наша команда потерпела гостевые поражения от тульской «Тулицы» (1:3) и казанского клуба «Динамо-Ак Барс» (0:3). На данный момент «Минчанка» является одной из четырех команд Суперлиги, пока не набравших ни единого очка.