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14 октября, источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» проиграли третий матч подряд на старте российской Суперлиги

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» потерпели очередное поражение в регулярном чемпионате женской российской Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом домашнем матче сезона белоруски встречались с одной из сильнейших команд России — санкт-петербургской «Ленинградкой». К сожалению, порадовать зрителей хотя бы одной удачной партией «Минчанка» не смогла: во всех сыгранных сетах хозяйки площадки не набрали и двадцати очков. Финальный счет — 0:3 (17:25, 12:25, 15:25). Ранее наша команда потерпела гостевые поражения от тульской «Тулицы» (1:3) и казанского клуба «Динамо-Ак Барс» (0:3). На данный момент «Минчанка» является одной из четырех команд Суперлиги, пока не набравших ни единого очка.

Следующий матч в чемпионате России по волейболу среди женщин белоруски проведут также в столичном Дворце спорта «Уручье» против краснодарского «Динамо». Встреча состоится 21 октября.

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