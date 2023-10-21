«Шахтер» и «Минчанка» потерпели поражения в матчах мужской и женской российской Суперлиги

«Минчанка» в субботу на площадке Дворца спорта «Уручье» принимала краснодарское «Динамо». Стартовый сет завершился в пользу гостевой команды (25:23), затем две партии подряд забрали уже белоруски (25:17 и 25:22). Довести дело до победы наши волейболистки не смогли — четвертый игровой отрезок остался за «Динамо» (25:19), а в решающем пятом сете девушки из Краснодара снова оказались сильнее (15:9). Это поражение стало для «Минчанки» четвертым кряду со старта сезона женской Суперлиги, с одним баллом белоруски идут на 12-м месте среди 14 команд. Далее наших спортсменок ожидает гостевая игра против красноярского «Енисея» 25 октября.

Не случилось белорусской победы и в матче мужского чемпионата России. Волейболисты «Шахтера» гостили в этот день в Москве у действующего вице-чемпиона — московского «Динамо». В каждой из партий «горняки» навязывали более титулованному сопернику достойную борьбу, выигрывая 20 и больше розыгрышей, но зацепить у хозяев площадки хотя бы партию все же не получилось. Финальный счет — 0:3 (22:25, 24:26, 21:25). На данный момент «Шахтер» является одной из семи команд мужской Суперлиги, не имеющих набранных очков. Следующий поединок в турнире солигорчане проведут 31 октября дома против кемеровского «Кузбасса».