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28 октября, источник: ТАСС

«Зенит-Казань» в девятый раз стал победителем Суперкубка России по волейболу

Казанская команда победила московское «Динамо» со счетом 3−0.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 28 октября. Команда «Зенит-Казань» обыграла московское «Динамо» в матче за Суперкубок России по волейболу. Встреча прошла в Казани.

Матч завершился победой хозяев со счетом 3−0 (25:23, 25:22, 25:17).

В матче за Суперкубок России встречаются чемпион и обладатель кубка страны прошлого сезона. Оба трофея выиграла казанская команда. Московское «Динамо» играло в матче как финалист чемпионата.

Матч был посвящен памяти олимпийского чемпиона 1980 года в составе сборной СССР Вячеслава Зайцева, который умер 12 июня на 71-м году жизни.

«Зенит-Казань» выиграл трофей в девятый раз и является рекордсменом по этому показателю. «Динамо» побеждало четыре раза. Дважды трофей выигрывало белгородское «Белогорье», один раз — кемеровский «Кузбасс».

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