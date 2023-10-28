«Зенит-Казань» в девятый раз стал победителем Суперкубка России по волейболу

ТАСС, 28 октября. Команда «Зенит-Казань» обыграла московское «Динамо» в матче за Суперкубок России по волейболу. Встреча прошла в Казани.

Матч завершился победой хозяев со счетом 3−0 (25:23, 25:22, 25:17).

В матче за Суперкубок России встречаются чемпион и обладатель кубка страны прошлого сезона. Оба трофея выиграла казанская команда. Московское «Динамо» играло в матче как финалист чемпионата.

Матч был посвящен памяти олимпийского чемпиона 1980 года в составе сборной СССР Вячеслава Зайцева, который умер 12 июня на 71-м году жизни.