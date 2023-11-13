Волейболистки «Минчанки» одержали вторую победу в сезоне российской Суперлиги
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» одержали домашнюю победу в регулярном чемпионате женской российской Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» одержали домашнюю победу в регулярном чемпионате женской российской Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В понедельник белоруски во Дворце спорта «Уручье» принимали подмосковное «Заречье-Одинцово», которое подошло к этой встрече на 10-й строчке турнирной таблицы, опережая «Минчанку» на два балла. В стартовой партии сильнее оказались соперницы — 25:18, следующая осталась уже за белорусскими волейболистками — 25:23. Обмен сетами продолжился и во второй половине матча: третий отрезок забрали гостьи (25:17), четвертый — хозяйки площадки (25:22). Исход встречи решился в пятой партии, где удачливее были наши девушки — 15:9 и итоговые 3:2 по сетам.
Эта победа стала для «Минчанки» второй подряд в женской Суперлиге, но наша команда осталась на 11-й позиции с шестью баллами в активе. Следующий поединок в чемпионате России среди женщин «Минчанка» проведет 22 ноября в гостях у нижегородской «Спарты», которая располагается в таблице вслед за белорусками. Представитель нашей страны в мужской Суперлиге солигорский «Шахтер» ближайший матч в турнире сыграет в среду на выезде против новосибирского «Локомотива».