Волейболистки «Минчанки» проиграли «Спарте» в матче российской Суперлиги

В среду белоруски гостили в Нижнем Новгороде у местной «Спарты». Перед матчем столичные девушки располагались в турнирной таблице выше соперниц, но игровое преимущество в этот день было не на стороне подопечных Ольги Пальчевской — в итоге поражение со счетом 0:3 (21:25, 20:25, 21:25). Благодаря этому успеху «Спарта» обошла «Минчанку»: теперь клуб из Нижнего Новгорода 11-й с семью баллами, у белорусок 6 очков и 12-я позиция среди четырнадцати команд женской Суперлиги. Следующий матч в турнире наши волейболистки проведут 28 ноября дома против «Уралочки-НТМК», которая располагается в таблице вслед за минчанками.