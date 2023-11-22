Волейболистки «Минчанки» проиграли «Спарте» в матче российской Суперлиги
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в гостевом матче женского чемпионата России по волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в гостевом матче женского чемпионата России по волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В среду белоруски гостили в Нижнем Новгороде у местной «Спарты». Перед матчем столичные девушки располагались в турнирной таблице выше соперниц, но игровое преимущество в этот день было не на стороне подопечных Ольги Пальчевской — в итоге поражение со счетом 0:3 (21:25, 20:25, 21:25). Благодаря этому успеху «Спарта» обошла «Минчанку»: теперь клуб из Нижнего Новгорода 11-й с семью баллами, у белорусок 6 очков и 12-я позиция среди четырнадцати команд женской Суперлиги. Следующий матч в турнире наши волейболистки проведут 28 ноября дома против «Уралочки-НТМК», которая располагается в таблице вслед за минчанками.
Также сегодня свой второй поединок в рамках второго этапа Молодежной лиги России провела «Минчанка-2». Белоруски в четырех сетах нанесли поражение петербургской «Ленинградке-2» — 3:1 (25:13, 25:21, 22:25, 25:13). Накануне наши девушки уступили «Локомотиву-СШОР» из Калиниграда (1:3), повторные матчи с обеими командами столичный коллектив сыграет 23 и 24 ноября. На данный момент «Минчанка-2» занимает пятое место в таблице Молодежной волейбольной лиги России среди девушек, набрав после шести игр 11 очков.