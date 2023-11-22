Текущие события
Хоккей. НХЛ
23.11
Вашингтон
Баффало
Хоккей. НХЛ
23.11
Детройт
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
23.11
Каролина
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
23.11
Коламбус
Чикаго
Хоккей. НХЛ
23.11
Питтсбург
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23.11
Тампа-Бэй
Виннипег
Хоккей. НХЛ
23.11
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
23.11
Айлендерс
Филадельфия
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
ЦСКА
23
Хоккей. НХЛ
23.11
Аризона
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
23.11
Нэшвилл
Калгари
Хоккей. НХЛ
23.11
Даллас
Вегас
Хоккей. НХЛ
23.11
Анахайм
Монреаль
Хоккей. НХЛ
23.11
Колорадо
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
23.11
Сиэтл
Сан-Хосе
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Мн
14
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Сочи
52
Все события
Фоторепортажи
7Джокович в рекордный раз выиграл Итоговый турнир
26Карпин и фанаты, пять минут Соболева: «Спартак» обыграл «Ростов»
23:19 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» уступил петербургскому «Зениту» в чемпионате России по волейболу

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» потерпели поражение в выездном матче регулярного чемпионата мужской российской Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В среду подопечные Виктора Бекши гостили в Санкт-Петербурге у соседей по турнирной таблице из «Зенита». Обе команды начали сезон с трех побед и трех поражений, на равных соперники провели и очный поединок. Первый и третий сеты выиграли солигорчане (25:21 и 25:16), вторая и четвертая партии остались уже за хозяевами площадки (25:19 и 25:21). В решающем пятом отрезке команды также шли «очко в очко», но в концовке сильнее оказались все-таки петербуржцы — 15:12 и итоговые 3:2 по сетам.

В текущем чемпионате России «Шахтер» пока не может одержать гостевую победу, набранный сегодня балл стал для белорусского клуба первым на выезде в сезоне. После семи туров команда с девятью очками занимает в Суперлиге 10-е место среди 16 коллективов. Ровно через неделю «горняков» ожидает домашний поединок против клуба «Газпром-Югра» из Сургута, который с семью баллами располагается в таблице вслед за солигорчанами.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь