«Шахтер» уступил петербургскому «Зениту» в чемпионате России по волейболу

В среду подопечные Виктора Бекши гостили в Санкт-Петербурге у соседей по турнирной таблице из «Зенита». Обе команды начали сезон с трех побед и трех поражений, на равных соперники провели и очный поединок. Первый и третий сеты выиграли солигорчане (25:21 и 25:16), вторая и четвертая партии остались уже за хозяевами площадки (25:19 и 25:21). В решающем пятом отрезке команды также шли «очко в очко», но в концовке сильнее оказались все-таки петербуржцы — 15:12 и итоговые 3:2 по сетам.