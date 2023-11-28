Волейболистки «Минчанки» проиграли «Уралочке-НТМК» в российской Суперлиге

Во вторник подопечные Ольги Пальчевской во Дворце спорта «Уручье» принимали самую титулованную команду России — «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга. Коллективы подошли к очной встрече на соседних позициях в турнирной таблице: 12-й и 13-й соответственно. В стартовом сете гостьи захватили лидерство с первого розыгрыша и больше его не отдавали — 25:21. Второй отрезок выдался наиболее напряженным: белоруски упустили три сетбола подряд, но с четвертой попытки все-таки склонили чашу весов в свою сторону (26:24). К сожалению, эта выигранная партия осталась для хозяек единственной в матче, два следующих сета закончились с одинаковым счетом 25:21 в пользу «Уралочки-НТМК». В результате поражение наших девушек — 1:3.
В ноябре «Минчанка» провела четыре матча в женском чемпионате России, набрав пять очков из двенадцати возможных. Ранее белоруски обыграли «Атом-Курск» (3:1) и «Заречье-Одинцово» (3:2), а также уступили нижегородской «Спарте» (0:3). После неудачи в матче с «Уралочкой-НТМК» наши волейболистки поменялись с соперницами местами: теперь на предпоследней 13-й позиции в Суперлиге идет столичный коллектив. Следующий поединок «Минчанка» сыграет 4 декабря в гостях у лидера чемпионата московского «Динамо», которое в нынешнем розыгрыше еще не проигрывало.