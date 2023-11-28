Волейболистки «Минчанки» проиграли «Уралочке-НТМК» в российской Суперлиге

Во вторник подопечные Ольги Пальчевской во Дворце спорта «Уручье» принимали самую титулованную команду России — «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга. Коллективы подошли к очной встрече на соседних позициях в турнирной таблице: 12-й и 13-й соответственно. В стартовом сете гостьи захватили лидерство с первого розыгрыша и больше его не отдавали — 25:21. Второй отрезок выдался наиболее напряженным: белоруски упустили три сетбола подряд, но с четвертой попытки все-таки склонили чашу весов в свою сторону (26:24). К сожалению, эта выигранная партия осталась для хозяек единственной в матче, два следующих сета закончились с одинаковым счетом 25:21 в пользу «Уралочки-НТМК». В результате поражение наших девушек — 1:3.