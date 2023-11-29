Волейболисты «Шахтера» обыграли «Газпром-Югру» в российской Суперлиге

В среду подопечные Виктора Бекши во дворце спорта «Уручье» принимали клуб «Газпром-Югра» из Сургута. К этой игре соперники подошли на соседних позициях в таблице: «Шахтер» занимал 10-е место, гости — 11-е. В нынешнем регулярном сезоне команды еще не встречались, зато провели два очных матча на групповом этапе Кубка России, где обменялись победами.

Стартовая партия сегодняшней игры закончилась уверенной победой хозяев (25:18), во втором сете «горняки» долгое время имели преимущество, но в решающий момент потеряли концентрацию и в итоге уступили (24:26). В третьем отрезке солигорчане снова довели дело до нервной концовки, но на этот раз оказались сильнее (25:23). Забрать три очка, правда, не получилось: четвертую партию выиграли «газовики» (25:21), зато в решающем пятом отрезке удача была на стороне «Шахтера» (15:13). В итоге 3:2 по сетам и два балла в копилку белорусского клуба.