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21:59 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» обыграли «Газпром-Югру» в российской Суперлиге

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата мужской российской Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ВК "Шахтер"

В среду подопечные Виктора Бекши во дворце спорта «Уручье» принимали клуб «Газпром-Югра» из Сургута. К этой игре соперники подошли на соседних позициях в таблице: «Шахтер» занимал 10-е место, гости — 11-е. В нынешнем регулярном сезоне команды еще не встречались, зато провели два очных матча на групповом этапе Кубка России, где обменялись победами.

Стартовая партия сегодняшней игры закончилась уверенной победой хозяев (25:18), во втором сете «горняки» долгое время имели преимущество, но в решающий момент потеряли концентрацию и в итоге уступили (24:26). В третьем отрезке солигорчане снова довели дело до нервной концовки, но на этот раз оказались сильнее (25:23). Забрать три очка, правда, не получилось: четвертую партию выиграли «газовики» (25:21), зато в решающем пятом отрезке удача была на стороне «Шахтера» (15:13). В итоге 3:2 по сетам и два балла в копилку белорусского клуба.

После восьми туров мужского чемпионата России по волейболу «Шахтер» по-прежнему идет десятым среди 16 команд с одиннадцатью очками в активе. Дальше наших волейболистов ожидает еще один домашний поединок — 2 декабря в Минск пожалует белгородское «Белогорье», которое ранее выбило солигорчан из розыгрыша Кубка России.

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