Волейболистки «Минчанки» проиграли московскому «Динамо» в Суперлиге
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в выездном матче регулярного чемпионата женской российской Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в выездном матче регулярного чемпионата женской российской Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В понедельник подопечные Ольги Пальчевской гостили у действующих чемпионок России из московского «Динамо». Текущий сезон минчанки начали с семи поражений в девяти матчах, а хозяйки площадки еще не проигрывали и возглавляли турнирную таблицу. Но, несмотря на разницу в классе, белоруски навязали соперницам достойное сопротивление и даже выиграли один сет — третий (25:23). В первой, второй и четвертой партиях преимущество было все же на стороне «Динамо» — 25:18, 25:15, 25:19 и итоговые 3:1 по сетам.
Эта неудача стала для «Минчанки» третьей подряд. После десяти туров женского чемпионата России наши девушки располагаются на предпоследнем, 13-м месте с шестью баллами в активе. Следующий поединок в Суперлиге белорусские волейболистки проведут 10 декабря дома против калининградского «Локомотива», который идет в таблице пятым.