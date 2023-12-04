Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Кадис
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Аталанта
00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо
Рубин
10
Хоккей. НХЛ
5.12
Тампа-Бэй
Даллас
Хоккей. НХЛ
5.12
Филадельфия
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
5.12
Виннипег
Каролина
Хоккей. НХЛ
5.12
Монреаль
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
5.12
Аризона
Вашингтон
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Амур
21
Хоккей. НХЛ
5.12
Вегас
Сент-Луис
Все события
Фоторепортажи
26Карпин и фанаты, пять минут Соболева: «Спартак» обыграл «Ростов»
27Россия разгромила Кубу в Волгограде
22:20 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» проиграли московскому «Динамо» в Суперлиге

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в выездном матче регулярного чемпионата женской российской Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

В понедельник подопечные Ольги Пальчевской гостили у действующих чемпионок России из московского «Динамо». Текущий сезон минчанки начали с семи поражений в девяти матчах, а хозяйки площадки еще не проигрывали и возглавляли турнирную таблицу. Но, несмотря на разницу в классе, белоруски навязали соперницам достойное сопротивление и даже выиграли один сет — третий (25:23). В первой, второй и четвертой партиях преимущество было все же на стороне «Динамо» — 25:18, 25:15, 25:19 и итоговые 3:1 по сетам.

Эта неудача стала для «Минчанки» третьей подряд. После десяти туров женского чемпионата России наши девушки располагаются на предпоследнем, 13-м месте с шестью баллами в активе. Следующий поединок в Суперлиге белорусские волейболистки проведут 10 декабря дома против калининградского «Локомотива», который идет в таблице пятым.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь