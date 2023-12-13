Волейболисты «Шахтера» обыграли «Нефтяник» в российской Суперлиге

Сегодня подопечные Виктора Бекши в столичном Дворце спорта «Уручье» принимали «Нефтяник» из Оренбурга, который перед визитом в Минск проиграл пять из шести последних матчей. Две стартовые партии поединка прошли по схожему сценарию: солигорчане на первых розыгрышах выходили вперед, не отдавали лидерство на протяжении всего сета и в итоге доводили дело до победы — 25:19 и 25:21. В третьем игровом отрезке напряжение достигло предела: команды дошли до цифр 23:23, затем игроки «Шахтера» отыграли шесть сетболов и не реализовали два собственных, но с третьей попытки все-таки добились своего — 33:31 и финальные 3:0 по партиям.