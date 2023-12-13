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21:59 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» обыграли «Нефтяник» в российской Суперлиге

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата мужской российской Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня подопечные Виктора Бекши в столичном Дворце спорта «Уручье» принимали «Нефтяник» из Оренбурга, который перед визитом в Минск проиграл пять из шести последних матчей. Две стартовые партии поединка прошли по схожему сценарию: солигорчане на первых розыгрышах выходили вперед, не отдавали лидерство на протяжении всего сета и в итоге доводили дело до победы — 25:19 и 25:21. В третьем игровом отрезке напряжение достигло предела: команды дошли до цифр 23:23, затем игроки «Шахтера» отыграли шесть сетболов и не реализовали два собственных, но с третьей попытки все-таки добились своего — 33:31 и финальные 3:0 по партиям.

Таким образом, солигорский клуб уже на протяжении семи матчей чередует победы с поражениями. Подопечные Виктора Бекши остаются на 10-й позиции среди шестнадцати команд Суперлиги, набрав 14 баллов за 10 игр. До конца года в мужском чемпионате России по волейболу «Шахтеру» осталось провести еще три встречи — все на домашней площадке. 16 декабря «горняки» примут седьмую команду турнира «Динамо-ЛО» из Соснового Бора, 20 декабря сыграют с нижневартовским клубом «Югра-Самотлор», а 27 декабря наши волейболисты встретятся с соседями по таблице — «Факелом» из Нового Уренгоя.

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