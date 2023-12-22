«Прибужье» и «Минчанка» вышли в финал женского Кубка Беларуси по волейболу

Финалистками турнира стали действующие чемпионки страны из «Минчанки» и волейболистки брестского «Прибужья». В первом полуфинале брестчанки разобрались с фарм-клубом столичного коллектива «Минчанкой-2» — 3:0 (25:19, 25:17, 25:21), а следом основной состав «Минчанки», выступающий в российской Суперлиге, с таким же счетом 3:0 победил лидера нынешнего чемпионата Беларуси «Коммунальник-ГрГУ» из Гродно (25:15, 25:14, 25:19).

В прошлом году «Минчанка» и «Прибужье» также встречались в финале женского Кубка Беларуси, и тогда неожиданную победу одержали представительницы Бреста. Титульный матч стартует в столице завтра в 19.30, за три часа до этого бронзовые медали турнира будут разыгрывать «Минчанка-2» и «Коммунальник-ГрГУ».