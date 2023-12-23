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23 декабря, источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» в девятый раз выиграли Кубок Беларуси

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Дворце спорта «Уручье» завершился «финал четырех» розыгрыша женского Кубка Беларуси по волейболу 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

До решающего поединка добрались столичная «Минчанка», которая представляет Беларусь в женской российской Суперлиге, а также волейболистки бресткого «Прибужья». Год назад эти команды также играли в финале Кубка Беларуси, и тогда неожиданную победу одержали брестчанки. В этот раз сенсации не произошло: столичный клуб был сильнее в трех партиях. Самым ценным игроком Кубка была признана Марина Тумас.

Эта победа во втором по значимости турнире в белорусском волейболе стала для «Минчанки» девятой в истории: ранее команда становилась обладательницей трофея в 2006, 2007, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 гг. Также в субботу в Минске состялся поединок за третье место Кубка Беларуси — бронзовые медали достались девушкам из гродненского «Коммунальника-ГрГУ», которые обыграли «Минчанку-2» со счетом 3:1 по сетам.

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