Волейболистки «Минчанки» в девятый раз выиграли Кубок Беларуси

До решающего поединка добрались столичная «Минчанка», которая представляет Беларусь в женской российской Суперлиге, а также волейболистки бресткого «Прибужья». Год назад эти команды также играли в финале Кубка Беларуси, и тогда неожиданную победу одержали брестчанки. В этот раз сенсации не произошло: столичный клуб был сильнее в трех партиях. Самым ценным игроком Кубка была признана Марина Тумас.