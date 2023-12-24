Волейболисты «Шахтера» стали шестикратными обладателями Кубка Беларуси

Победы в субботних полуфиналах одержали представитель нашей страны в мужской российской Суперлиге солигорский «Шахтер», а также лидер чемпионата Беларуси текущего сезона — гомельская «Энергия». «Горняки» нанесли поражение принципиальным соперникам из минского «Строителя» (3:0), а южане обыграли «Борисов-БГУФК» (3:1). В финальном поединке солигорчане также не позволили оппонентам выиграть даже один сет, хотя во втором игровом отрезке гомельчане были максимально близки к успеху, уступив со счетом 25:27. Тем не менее итоговые 3:0 по партиям, «Шахтер» выигрывает Кубок Беларуси в шестой раз кряду.