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20:06 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» стали шестикратными обладателями Кубка Беларуси

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске завершился «финал четырех» розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу 2023 года среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Победы в субботних полуфиналах одержали представитель нашей страны в мужской российской Суперлиге солигорский «Шахтер», а также лидер чемпионата Беларуси текущего сезона — гомельская «Энергия». «Горняки» нанесли поражение принципиальным соперникам из минского «Строителя» (3:0), а южане обыграли «Борисов-БГУФК» (3:1). В финальном поединке солигорчане также не позволили оппонентам выиграть даже один сет, хотя во втором игровом отрезке гомельчане были максимально близки к успеху, уступив со счетом 25:27. Тем не менее итоговые 3:0 по партиям, «Шахтер» выигрывает Кубок Беларуси в шестой раз кряду.

Ранее в воскресенье обладателями бронзовых наград турнира стали волейболисты «Строителя», которые были сильнее клуба «Борисов-БГУФК» — 3:2 (25:18, 22:25, 24:26, 25:23, 15:6). Накануне определился победитель и женского Кубка страны: второй по значимости трофей в белорусском волейболе завоевали девушки из «Минчанки», обыгравшие в финале брестское «Прибужье» (3:0). Третье место занял гродненский «Коммунальник-ГрГУ».

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