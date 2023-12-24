Волейболисты «Шахтера» стали шестикратными обладателями Кубка Беларуси
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске завершился «финал четырех» розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу 2023 года среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске завершился «финал четырех» розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу 2023 года среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победы в субботних полуфиналах одержали представитель нашей страны в мужской российской Суперлиге солигорский «Шахтер», а также лидер чемпионата Беларуси текущего сезона — гомельская «Энергия». «Горняки» нанесли поражение принципиальным соперникам из минского «Строителя» (3:0), а южане обыграли «Борисов-БГУФК» (3:1). В финальном поединке солигорчане также не позволили оппонентам выиграть даже один сет, хотя во втором игровом отрезке гомельчане были максимально близки к успеху, уступив со счетом 25:27. Тем не менее итоговые 3:0 по партиям, «Шахтер» выигрывает Кубок Беларуси в шестой раз кряду.
Ранее в воскресенье обладателями бронзовых наград турнира стали волейболисты «Строителя», которые были сильнее клуба «Борисов-БГУФК» — 3:2 (25:18, 22:25, 24:26, 25:23, 15:6). Накануне определился победитель и женского Кубка страны: второй по значимости трофей в белорусском волейболе завоевали девушки из «Минчанки», обыгравшие в финале брестское «Прибужье» (3:0). Третье место занял гродненский «Коммунальник-ГрГУ».