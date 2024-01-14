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19:13 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» проиграли девятый матч подряд в Суперлиге

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» продлили серию поражений в регулярном чемпионате женской российской Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Волейбольный клуб "Минск"

В воскресенье подопечные Ольги Пальчевской во Дворце спорта «Уручье» принимали тульскую «Тулицу», идущую на седьмой позиции в турнирной таблице. Итоговый счет 3:0 в пользу гостевой команды не должен вводить в заблуждение: в каждой из партии борьба на площадке шла до последнего розыгрыша. Белоруски имели преимущество на протяжении большей части первой и третьей партий, однако в концовке оба раза упускали инициативу. Во втором игровом отрезке наши девушки почти отыграли отставание в шесть мячей, но соперниц все же не достали. В результате — 22:25, 23:25 и снова 23:25.

Таким образом, «Минчанка» продлила серию поражений уже до девяти матчей. После 16 туров чемпионата России столичный клуб занимает предпоследнюю 13-ю позицию, хуже дела только у курского «Атома». Следующий поединок в турнире белоруски проведут 20 января в гостях у краснодарского «Динамо».

Накануне представитель нашей страны в мужской российской Суперлиге «Шахтер» также потерпел неудачу. «Горняки» на выезде проиграли чемпиону прошлого сезона и одному из лидеров нынешнего розыгрыша казанскому «Зениту» — 0:3 (24:26, 14:25, 20:25). На данный момент солигорчане идут на 8-м месте среди 16 команд, далее «Шахтер» ожидает гостевой поединок против «Кузбасса» в Кемерове 17 января.

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