Волейболисты «Шахтера» на выезде обыграли «Кузбасс» в матче Суперлиги

В среду подопечные Виктора Бекши гостили у еще одного коллектива из верхней половины таблицы — кемеровского «Кузбасса». Этот очный поединок стал для команд уже четвертым в сезоне-2023/24: в сентябре в рамках группового этапа Кубка России две виктории с одинаковым счетом 3:0 одержал соперник, а в конце октября уже в регулярном чемпионате Суперлиги сильнее были «горняки» (3:2).



До пятой партии дело дошло и на этот раз. Первый сет проходил с преимуществом «Шахтера» и в итоге закончился победой гостей (25:22), в следующей партии солигорчане оказались чуть менее удачливыми в концовке (23:25). В третьем игровом отрезке наши волейболисты упустили преимущество в пять мячей и снова просели на решающих розыгрышах (20:25), зато в сете под номером четыре подобных ошибок допущено не было (25:21). Ход решающей партии «Шахтер» контролировал с самого ее начала и в результате добился успеха — 15:12 и 3:2 по сетам.



Благодаря этой победе «горняки» укрепились на 8-й позиции в турнирной таблице среди 16 команд: у солигорчан 26 баллов в 17 матчах. У «Кузбасса» на шесть очков больше и 6-е место. Следующий поединок в мужском чемпионате России наши волейболисты проведут 21 января во Дворце спорта «Уручье» против одного из лидеров сезона — московского «Динамо». За день до этого свой гостевой матч в рамках «регулярки» женской российской Суперлиги сыграет «Минчанка». Соперницами белорусок будут девушки из краснодарского «Динамо».