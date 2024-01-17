Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА
Амур
31
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
Куньлунь РС
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Северсталь
Б
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Адмирал
42
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
ЦСКА
41
Хоккей. НХЛ
18.01
Нью-Джерси
Монреаль
Хоккей. НХЛ
18.01
Флорида
Детройт
Хоккей. НХЛ
18.01
Баффало
Чикаго
Все события
Фоторепортажи
14Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
20Петросян — лучшая в России, у Валиевой — бронза
18:21 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» на выезде обыграли «Кузбасс» в матче Суперлиги

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» добыли первую в 2024 году выездную победу в регулярном чемпионате мужской российской Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

В среду подопечные Виктора Бекши гостили у еще одного коллектива из верхней половины таблицы — кемеровского «Кузбасса». Этот очный поединок стал для команд уже четвертым в сезоне-2023/24: в сентябре в рамках группового этапа Кубка России две виктории с одинаковым счетом 3:0 одержал соперник, а в конце октября уже в регулярном чемпионате Суперлиги сильнее были «горняки» (3:2).

До пятой партии дело дошло и на этот раз. Первый сет проходил с преимуществом «Шахтера» и в итоге закончился победой гостей (25:22), в следующей партии солигорчане оказались чуть менее удачливыми в концовке (23:25). В третьем игровом отрезке наши волейболисты упустили преимущество в пять мячей и снова просели на решающих розыгрышах (20:25), зато в сете под номером четыре подобных ошибок допущено не было (25:21). Ход решающей партии «Шахтер» контролировал с самого ее начала и в результате добился успеха — 15:12 и 3:2 по сетам.

Благодаря этой победе «горняки» укрепились на 8-й позиции в турнирной таблице среди 16 команд: у солигорчан 26 баллов в 17 матчах. У «Кузбасса» на шесть очков больше и 6-е место. Следующий поединок в мужском чемпионате России наши волейболисты проведут 21 января во Дворце спорта «Уручье» против одного из лидеров сезона — московского «Динамо». За день до этого свой гостевой матч в рамках «регулярки» женской российской Суперлиги сыграет «Минчанка». Соперницами белорусок будут девушки из краснодарского «Динамо».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь