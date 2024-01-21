Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Монреаль
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Даллас
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Анахайм
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
20.01
Сельта
Реал Сосьедад
01
Хоккей. НХЛ
20.01
Аризона
Нэшвилл
32
Хоккей. НХЛ
20.01
Оттава
Виннипег
ОТ
12
Футбол. Зарубежный
20.01
Удинезе
Милан
23
Хоккей. НХЛ
20.01
Филадельфия
Колорадо
47
Футбол. Зарубежный
20.01
Брентфорд
Ноттингем Форест
32
Футбол. Зарубежный
20.01
Валенсия
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
20.01
РБ Лейпциг
Байер
23
Хоккей. НХЛ
20.01
Баффало
Тампа-Бэй
13
Футбол. Зарубежный
20.01
Рома
Верона
21
Футбол. Зарубежный
20.01
Вильярреал
Мальорка
11
Футбол. Зарубежный
20.01
Бохум
Штутгарт
10
Футбол. Зарубежный
20.01
Дармштадт
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Зарубежный
20.01
Кельн
Боруссия Д
04
Футбол. Зарубежный
20.01
Фрайбург
Хоффенхайм
32
Футбол. Зарубежный
20.01
Хайденхайм
Вольфсбург
11
Хоккей. КХЛ
13:00
Торпедо
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20.01
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
02
Хоккей. КХЛ
20.01
Лада
Витязь
Б
21
Футбол. Зарубежный
20.01
Арсенал
Кристал Пэлас
50
Хоккей. КХЛ
20.01
Трактор
Сочи
61
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрозиноне
Кальяри
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Амур
Хоккей. КХЛ
20.01
Динамо М
Динамо Мн
41
Все события
Фоторепортажи
20Петросян — лучшая в России, у Валиевой — бронза
12Рождественская победа Андрея Рублева
02:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уралочка-НТМК» получила техническое поражение за неявку на матч с «Динамо-Ак Барс»

Екатеринбургский женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» получил техническое поражение за неявку на матч 17-го тура Суперлиги, котором он должен был встретиться с «Динамо-Ак Барс» из Казани, — 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра должна была пройти в субботу, 20 января, однако уральская команда не смогла прилететь в Казань из-за погодных условий: аэропорт Казани в пятницу переносил или отменял рейсы из-за сильного снегопада и метели, при этом аэропорт Екатеринбурга функционировал в штатном режиме.

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», «Уралочка» посчитала прилёт или приезд на поезде на встречу в день матча нецелесообразным, поэтому ещё в пятницу, 19 января, объявила об отмене игры. Также издание отмечает, что из-за погодных условий мужской волейбольный клуб «Локомотив» (Новосибирск) прилетел в Казань на встречу с «Зенитом» с 12-часовой задержкой.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь