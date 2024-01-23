«Считала русских холодными»: откровения турецкой волейболистки

Источник: Соцсети

В феврале 2023 года Каракурт подписала контракт с «Локомотивом», перейдя из итальянского клуба «Новара».

«Я приняла предложение “Локомотива”, потому что в Калининграде теплее, чем в других российских городах (смеется). Я играла в Калининграде против “Локо” в Лиге чемпионов, когда выступала за “Вакыфбанк”. И уже тогда увидела, какая здесь потрясающая атмосфера на волейболе. К тому же я чувствовала, что моя итальянская история близится к завершению. Поэтому я решила принять предложение “Локомотива”, пойти другим путем и получить новый опыт. Я человек, который любит вызовы, и должна сказать, что все идет лучше, чем я ожидала», — цитирует 24-летнюю Каракурт volleynews.it.

«Честно говоря, у меня было предвзятое отношение к россиянам и я считала их довольно холодными. Но, приехав сюда, я поняла, что это неправда. Мои товарищи по команде, руководство и персонал очень отзывчивы и дружелюбны. Могу сказать, что российская и турецкая культуры не так уж и отличаются. Есть русские блюда, которые мне нравятся, но я очень скучаю по турецкой кухне», — добавила волейболистка.

По словам спортсменки, на данный момент ее главная цель — стать чемпионкой России.