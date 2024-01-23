Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
Спартак
16
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
Авангард
25
Хоккей. НХЛ
24.01
Детройт
Даллас
Хоккей. НХЛ
24.01
Монреаль
Оттава
Хоккей. НХЛ
24.01
Филадельфия
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
24.01
Айлендерс
Вегас
Хоккей. НХЛ
24.01
Миннесота
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
24.01
Калгари
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
24.01
Эдмонтон
Коламбус
Хоккей. НХЛ
24.01
Анахайм
Баффало
Хоккей. НХЛ
24.01
Сан-Хосе
Рейнджерс
Все события
Фоторепортажи
24«Дакар-2024»
20Петросян — лучшая в России, у Валиевой — бронза
20:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Считала русских холодными»: откровения турецкой волейболистки

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Выступающая за калининградский «Локомотив» турецкая волейболистка Эбрар Каракурт заявила, что ранее считала россиян холодными людьми, но после переезда изменила свое мнение.

Наверх
Источник: Соцсети

В феврале 2023 года Каракурт подписала контракт с «Локомотивом», перейдя из итальянского клуба «Новара».

«Я приняла предложение “Локомотива”, потому что в Калининграде теплее, чем в других российских городах (смеется). Я играла в Калининграде против “Локо” в Лиге чемпионов, когда выступала за “Вакыфбанк”. И уже тогда увидела, какая здесь потрясающая атмосфера на волейболе. К тому же я чувствовала, что моя итальянская история близится к завершению. Поэтому я решила принять предложение “Локомотива”, пойти другим путем и получить новый опыт. Я человек, который любит вызовы, и должна сказать, что все идет лучше, чем я ожидала», — цитирует 24-летнюю Каракурт volleynews.it.

«Честно говоря, у меня было предвзятое отношение к россиянам и я считала их довольно холодными. Но, приехав сюда, я поняла, что это неправда. Мои товарищи по команде, руководство и персонал очень отзывчивы и дружелюбны. Могу сказать, что российская и турецкая культуры не так уж и отличаются. Есть русские блюда, которые мне нравятся, но я очень скучаю по турецкой кухне», — добавила волейболистка.

По словам спортсменки, на данный момент ее главная цель — стать чемпионкой России.

Калининградский «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги, одержав 13 побед в 17 играх.

 Валиева снялась с прыжкового турнира, чтобы не проиграть Базылюк
Дети бьют взрослых: наше фигурное катание не принимает новые правила
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь