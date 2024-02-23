Волейболисты «Шахтера» проиграли «Нефтянику» в Суперлиге

В пятницу подопечные Виктора Бекши гостили в Оренбурге у местного «Нефтяника». Перед началом матча команды в таблице разделяли внушительные 14 очков, причем хозяева шли третьими с конца. В середине декабря соперники уже встречались в Солигорске, и тогда уверенную победу со счетом 3:0 одержали «горняки». Однако сегодня все сложилось совсем по-другому: на сей раз уже «Шахтер» не смог взять ни единой партии.



В первом игровом отрезке гости были максимально близки к успеху — солигорчане упустили целых семь сетболов и в итоге проиграли 31:33. Возможно, неудача на старте психологически подкосила «горняков»: если в следующей партии игроки «Шахтера» еще сражались на равных (23:25), то третий сет наши волейболисты отдали практически без борьбы — 13:25.



Это поражение стало для солигорского клуба вторым «сухим» подряд после разгрома в Туле от «Белогорья». Наша команда продолжает занимать девятое место в мужской Суперлиге, набрав 36 баллов после 25 матчей. «Шахтер» близок к выходу в плей-офф чемпионата России, для этого в пяти оставшихся турах нужно одержать две победы либо дождаться осечек от преследователей. Следующий матч в турнире «горняки» проведут также на выезде против соседей по таблице из «Динамо-ЛО», представляющего Ленинградскую область. Поединок состоится 28 февраля, начало — в 18.00.