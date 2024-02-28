Волейболисты «Шахтера» потерпели третью подряд неудачу в Суперлиге

Заключительный поединок февраля «горняки» провели в городе Сосновый Бор Ленинградской области у местного «Динамо-ЛО». Команды идут по сезону в схожем темпе: солигорчане занимают десятую позицию среди 16 клубов, динамовцы движутся восьмыми. Однако близкое расположение в таблице на этой раз равной игры не гарантировало — хозяева забрали три сета из трех, только раз позволив белорусам перешагнуть за отметку в двадцать баллов (25:16, 25:21 и 25:19).



Данный выездной отрезок начался для «Шахтера» с победы над «Газпром-Югрой» из Сургута, но затем последовали три поражения подряд. Ранее «горняки» также всухую уступили белгородскому «Белогорью» и оренбургскому «Нефтянику». Тем не менее наша команда практически обеспечила себе место в плей-офф Суперлиги: для этого в четырех оставшихся турах нужно одержать одну победу либо дождаться осечки от уфимского «Урала».



В марте солигорчан ожидают еще три выездные игры кряду, в ближайшей из них наши волейболисты сойдутся с клубом «Югра-Самотлор». Встреча в Нижневартовске пройдет в воскресенье.